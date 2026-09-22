한채영, 또 달라진 얼굴 근황…“못 알아볼 뻔” 성형설 다시 수면 위

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한채영이 또 한 번 달라진 얼굴로 근황을 전해 시선을 모았다. 앞서 틱톡 라이브 이후 성형설과 건강 이상설까지 불거졌던 만큼 이번 사진에도 관심이 쏠렸다.

한채영은 21일 자신의 SNS에 "Good morning"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 한채영은 흑백 패턴의 블라우스와 짧은 스커트를 입고 야외에서 다양한 포즈를 취했다. 여전히 작은 얼굴과 늘씬한 비율이 돋보였지만 이전과는 사뭇 달라 보이는 이목구비도 눈길을 끌었다.

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특히 콧대와 하관의 인상이 달라 보인다는 반응이 나오면서 또다시 얼굴 변화에 대한 관심이 이어졌다.

한채영의 얼굴 변화가 화제가 된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 5월 첫 틱톡 라이브 방송에 등장한 한채영은 진한 아이라인과 음영 메이크업 등 평소와 다른 스타일링으로 등장해 "못 알아봤다", "예전 이미지와 다르다"는 반응을 불렀다. 당시 다소 핼쑥해 보이는 모습 때문에 건강 이상설까지 번졌지만 이후 한채영은 SNS를 통해 또렷한 이목구비가 담긴 근황을 공개하며 우려를 잠재웠다.

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이후에도 영상이나 사진이 공개될 때마다 얼굴 인상이 달라 보인다는 반응이 반복됐다. 필터나 메이크업 차이라는 의견과 성형 의혹을 제기하는 반응이 엇갈렸다. 그럼에도 한채영은 자신을 둘러싼 외모 변화 논란에 크게 흔들리지 않고 SNS와 라이브 방송을 통해 꾸준히 근황을 전하고 있다.

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1980년생인 한채영은 2000년 영화 '찍히면 죽는다'로 데뷔했다. 이후 이국적인 외모와 비현실적인 비율로 '원조 바비인형'이라는 수식어를 얻으며 큰 사랑을 받았다. 2007년 4세 연상의 재미교포 사업가와 결혼, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 최근까지 드라마와 영화, 숏폼 콘텐츠 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com