김다현 "심수봉, 통화로 직접 사과...격려와 따듯한 위로도 해주셨다"[전문]

사진=김다현 SNS/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김다현이 선배 가수 심수봉의 공개 비판 발언과 관련해 직접 사과를 받았다고 밝혔다.

김다현은 21일 자신의 SNS를 통해 "심수봉 선생님과 직접 통화도 했고 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따듯한 위로도 해주셨다"라고 전했다.

이어 "팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨냐. 나는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나자"라고 팬들을 안심시켰다.

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앞서 김다현은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '진안고원 트로트 페스티벌' 무대에 올랐다가 심수봉에게 저격을 당했다.

김다현에 이어 무대에 오른 심수봉은 "내 앞에 노래 부른 여자 때문에 머리가 어지러웠다"라며 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다. 노래를 듣는데 너무 힘들었다"라며 김다현을 향한 쓴소리를 했다. 심지어 "앞으로 내 앞에 저런 선수를 내보내지 말아 달라"는 발언까지 서슴지 않으며 17세 어린 후배의 무대를 공개적으로 깎아내렸다.

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김다현의 아버지인 김봉곤 훈장에 따르면 김다현은 무대를 마친 뒤 모니터링 과정에서 심수봉의 발언을 접했고, 큰 충격을 받아 눈물을 쏟은 것으로 전해졌다.

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이후 논란이 걷잡을 수 없이 커지자 심수봉 측은 결국 발언 하루 만인 21일 공식 사과의 뜻을 밝혔다.

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심수봉 측은 김다현 측과 가족에게 직접 연락을 취해 "당시 발언은 상식을 벗어난 명백한 실언이었고 입이 열 개라도 할 말이 없다"며 고개를 숙였다.

anjee85@sportschosun.com

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이하 김다현 SNS 글 전문

안녕하십니까 김다현입니다.

심수봉 선생님과 직접 통화도 했고

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선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고

격려도 따듯한 위로도 해주셨습니다.

팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨죠

저는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고

우리 밝은 모습으로 만나요

감사합니다.