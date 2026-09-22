이창섭·곽범, “차 태워줬으니 쓰레기 버려줘” 남친 두둔했다 온라인 발칵 “연애=보상심리 아냐”

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[스포츠조선 조민정 기자] 여자친구에게 반복적으로 쓰레기를 버려달라고 부탁한 남자친구의 사연을 두고 온라인이 뜨겁게 달아올랐다. 유튜브 예능 출연진이 남자친구의 입장에도 공감하는 모습을 보이자 "연애를 보상심리로 하면 안 된다"는 반박이 쏟아지며 갑론을박으로 번졌다.

최근 유튜브 채널 '십이층'의 콘텐츠 '영업중'에는 '니 여친 뺏는 시간 3초면 충분해'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 비투비 이창섭이 게스트로 출연해 곽범, 김원훈 등과 소개팅과 썸, 연애 중 벌어질 수 있는 난감한 상황을 두고 이야기를 나눴다.

가장 뜨거운 반응을 부른 것은 3개월째 연애 중인 20대 후반 커플의 사연이었다. 사연 속 남자친구는 데이트 때마다 자신의 차로 여자친구를 데리러 가고 다시 집까지 데려다줬다. 여자친구 역시 이를 고맙게 여기고 있었다. 하지만 어느 순간부터 문제가 생겼다. 남자친구가 데이트 전이나 차 안에서 자신이 마신 커피잔과 생수병 등 쓰레기를 모아 여자친구에게 건네며 "집 들어가는 길에 버려달라"고 부탁하기 시작한 것.

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한두 번이 아닌 반복되는 부탁에 여자친구는 결국 불만을 터뜨렸다. 자신이 먹지도 않은 쓰레기를 왜 매번 대신 처리해야 하느냐는 것이었다. 남자친구의 생각은 달랐다. 그는 매번 차로 여자친구를 데려다주는 수고를 하고 있는 만큼 이 정도 부탁은 들어줄 수 있는 것 아니냐는 입장이었다. 결국 두 사람은 이 문제로 크게 다퉜다.

사연을 들은 출연진 사이에서도 의견이 갈렸다.

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이창섭은 남자친구가 항상 차로 데리러 오고 데려다주는 만큼 여자친구가 쓰레기 정도는 버려줄 수 있다는 취지로 이야기했다. 다른 출연진 역시 남자친구의 수고를 고려해야 한다는 의견을 내놓으며 단순히 쓰레기 문제만으로 볼 것은 아니라는 반응을 보였다. 반면 김원훈은 연인에게 자신의 쓰레기를 계속 버려달라고 하는 행동 자체에 의문을 나타내며 여자친구의 입장에 상대적으로 공감했다.

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영상이 공개된 뒤 실제 여론은 출연진의 예상과 다른 방향으로 크게 움직였다. 댓글창에는 "내 차 타는 친구한테도 가는 길에 쓰레기 버려달라는 말은 안 할 것 같다", "차를 태워주는 게 무슨 유세라고 쓰레기를 들려 보내느냐"는 반응이 이어졌다. 곽범을 향해서는 "딸 둘이라면서 내 딸들이 데이트할 때마다 쓰레기를 수거해 온다고 생각해보라. 차라리 기름값을 내고 말겠다"는 댓글도 등장했다.

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이창섭의 의견에도 반박이 쏟아졌다. 한 누리꾼은 "창섭이 연애하지 마. 연애는 보상심리 갖고 하는 게 아니다"라고 직격했고 해당 댓글에는 수백개의 공감이 붙었다.

"여자친구가 차를 얻어 타는 것과 남자친구 개인 쓰레기를 대신 처리하는 것은 별개의 문제"라는 의견도 이어졌다. 반대로 연인 사이에서 충분히 해줄 수 있는 작은 부탁이라는 반응도 나오며 논쟁은 계속됐다. 특히 방송 화면에는 "나도 항상 남친 차를 이용하니까 고맙기도 하고 그래서"라는 사연자의 설명까지 등장했다. 여자친구 역시 남자친구의 배려를 당연하게 여긴 것은 아니었던 만큼 '차량 픽업에 대한 보답'으로 쓰레기 처리를 요구하는 것이 적절한지를 두고 논쟁이 더욱 커졌다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com