[SC리뷰] '가능한 사랑' 탐욕을 마주한 이창동의 미학적 이정표

사진=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 마치 신발에 들어간 아주 작은 돌멩이 같다. 쉽사리 꺼내지지 않은 채 발바닥 이곳저곳의 신경을 계속 거스르게 만들고, 그래서 기어코 신발을 벗어 힘껏 털어내게 만드는 영화다. 묵직한 불편함을 참고 견디다 보면 밀려오는 깊은 여운으로 한동안 말을 잃게 만든다. 마치 설경구가 흘린 '베니스의 눈물'처럼 모든 것을 쏟아내고 나면 개운하게 정화되는 기묘한 파동의 문제작이 탄생했다.

지난 12일 폐막한 제83회 베니스국제영화제에서 한국 영화계에 은사자상(심사위원대상)이라는 낭보를 선사한 이창동 감독의 신작이자 첫 넷플릭스 협업 영화인 '가능한 사랑'(파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)이 21일 오전 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 언론시사회를 통해 국내 첫 공개됐다.

2018년 개봉한 '버닝' 이후 8년 만에 공개하는 '거장' 이창동 감독의 세계는 더욱 솔직하고 과감해졌다. 해고 노동자와 그의 아내, 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편까지 네 사람이 주인공인 이 이야기. 서로 다른 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 전면에 내세웠다. 2009년 발생한 대기업 대규모 정리해고와 노동자 파업, 그리고 정부의 개입으로 인한 진압 사태에서 영감받아 기획됐고 오랜 장고 끝에 제작되어 전 세계 관객의 입소문을 얻고 있는 화제작이다.

Advertisement

사진=넷플릭스

'가능한 사랑'의 동력은 '탐욕'이다. 크쥐시토프 키에슬로프스키 감독이 성경의 십계명을 주제로 각색해 제작한 1989년 TV시리즈 '데칼로그' 중 핵심 계명인 '남의 것을 탐하지 말라'를 모티브로 삼은 이창동 감독은 '가능한 사랑' 속 해고 노동자, 계급 갈등, 영화 만드는 사람의 윤리와 태도, 심지어 사람과의 관계까지 '탐욕'으로 묶어 불편한 민낯을 꺼낸다.

이창동 감독 특유의 날카로운 사회 비판적 시선도 여전했다. 해고 노동 문제부터 자본과 계급 격차를 지독히도 세밀하게, 혹은 이따금 은은하게 텐션을 유지하면서 폭로한다.

Advertisement

탐욕과 이해의 경계선을 아슬아슬하게 줄타기하는 이창동 감독의 연출력은 '거장'의 품격이 여실히 드러나는 대목이다. '남의 것을 탐하지 말라'라는 메시지처럼, 다큐멘터리 제작을 매개로 만난 전혀 다른 두 세계의 균열과 충돌을 통해 인간 본연의 욕망과 열등감, 그리고 진정한 교감의 가능성을 밀도 있게 연출했다.

Advertisement

물론 자신을 향한 비판, 연출자의 윤리에 대해서도 가감 없이 도마 위에 올려놓았다. 타인의 고통을 카메라로 담고 소비하는 것이 윤리적으로 어디까지 허용되는지 창작자적 성찰을 던졌고 앞서 '가능한 사랑'이 영화진흥위원회(이하 영진위)로부터 '중예산 한국 영화 제작지원 사업'에 응모, 최종 선정되어 15억원의 국고지원금을 확보하려 했던 이슈에 대해서도 자조적인 반성을 꺼냈다. 당시 거장 감독의 영진위 지원 소식에 자본 유치가 어려운 신인 감독이나 독립·예술영화 제작진의 기회가 박탈됐다는 논란이 불거지기도 했다. 물론 '가능한 사랑'은 영진위 지원금만으로 제작비를 충당할 수 없었고 결국 넷플릭스가 투자를 맡으면서 영진위 지원금을 반납, 잡음은 일단락됐다. 영화는 이 모든 것을 담았다.

사진=넷플릭스

Advertisement

이처럼 단단한 이창동의 세계를 찬란하게 채운 만월(滿月) 같은 네 배우의 소름 돋는 열연도 압도적이다. 가족의 절망과 고통을 단단한 일상성과 순수성으로 지켜내는 인물 미옥을 연기한 전도연은 무너져 내리는 남편을 끝끝내 품어내며 매 순간 폭발적인 존재감을 발산한다. 2005년 개봉한 '너는 내 운명'(박진표 감독)에서 은하(전도연)가 불렀던 심수봉의 '사랑밖에 난 몰라'가 21년 만인 '가능한 사랑'의 미옥을 통해 다시 불리는 장면도 인상적이다. 은하와 미옥을 연기한 전도연은 전혀 다른 인물이나 여전히 같은 사랑을 찬미하는 인물로 시대를 관통했다. 미옥의 어린 시절을 연기한 조유리 역시 짧지만 강렬한 얼굴로 여운을 남겼다.

과거 파업 트라우마와 해고의 상처로 유령처럼 껍데기만 남았던 인물 호석을 연기한 설경구도 엄청난 내공을 과시했다. 트라우마 속에서 다시 삶의 감각을 회복해 가는 과정을 처절하고 절절하게 그려낸 설경구는 자본 앞에서 느껴야 했던 무력감과 열등감을 입체적으로 표출해 호석의 온도와 습도, 감정을 관객에게 온전히 전달한다.

Advertisement

부유함 속 계급적 위선과 욕망을 대변하는 인물을 연기한 조인성과 조여정도 '가능한 사랑'의 주축을 담당했다. 타인의 삶을 사랑한다는 명목으로 미옥과 호석 부부의 일거수일투족을 카메라에 담으려 하지만 그 안에서 자신의 예술적·도덕적 욕망을 마주하게 되는 다큐멘터리 감독 예지로 변신한 조여정과 물질적 풍요로움 뒤에 숨겨진 자본의 자의식과 은밀한 욕망을 체화한 상우 역의 조인성은 바로 신발 속 작은 돌멩이 같은 불편함을 계속해서 주입하는 촉매제로 영화 속에서 살아 숨 쉰다.

2019년 개봉작 '기생충'(봉준호 감독), 2021년 전 세계 시청자를 사로잡은 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'(황동혁 극본·연출) 등에서 시각적 연출과 음악의 완벽한 합을 보여준 정재일 음악감독의 협업도 '가능한 사랑'의 여운을 더욱 깊고 진하게 만든다. 보이지 않는 계급과 내면의 공백을 채우는 선율의 OST가 '가능한 사랑'의 분위기를 확실하게 이끌었다.

사진=넷플릭스

해고 노동자의 트라우마부터 예술가의 윤리적 자조까지, 시대를 정면으로 응시하는 이창동 감독과 전도연, 설경구, 조인성, 조여정의 정직한 시선은 한국 영화가 도달할 수 있는 또 하나의 미학적 이정표를 제시했다. 이창동 감독이 밝힌 것처럼 '가능한 사랑'은 쉽고 도파민 터지는, 자극적인 영화는 아니지만 감정이 쏟아진 자리에 깊은 정적과 여운을 남기는 한 편의 시와 같은 영화임은 분명하다. '가능한 사랑'이 던진 묵직한 질문을 관객은 어떻게 받아들일지 귀추가 주목된다.

Advertisement

사진=넷플릭스

한편, '가능한 사랑'은 오는 23일 극장 개봉 후 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com