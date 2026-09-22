‘장원영 틴트’로 뜬 어뮤즈, 비하 사과하더니 사진 지우고 언팔 정황까지…팬들 술렁[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 아이브 장원영과 뷰티 브랜드 어뮤즈 사이에 미묘한 변화가 포착됐다. 최근 어뮤즈 공식 SNS에서 장원영 관련 게시물이 눈에 띄게 줄어든 데 이어 장원영 계정과의 팔로우 관계까지 끊긴 것으로 보여 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

과거 어뮤즈는 장원영을 글로벌 앰버서더로 내세우며 브랜드 대표 얼굴로 적극 활용해왔다. '장원영 틴트'라는 별칭이 붙을 정도로 제품과 장원영의 이미지가 강하게 연결돼 있었던 만큼 최근의 변화는 더욱 눈길을 끈다.

특히 공식 SNS에서 과거 장원영을 전면에 내세운 이미지들이 상당수 보이지 않게 됐다는 점과 어뮤즈 공식 계정이 장원영의 SNS를 더 이상 팔로우하지 않는 것으로 보인다는 점이 온라인에서 빠르게 확산되고 있다.

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아직 어뮤즈나 장원영 측이 앰배서더 계약 종료 여부를 공식적으로 밝힌 사실은 확인되지 않았다. 이에 따라 단순한 계정 정리인지 실제 계약 변화와 관련된 것인지를 두고 여러 추측이 이어지고 있다.

이번 움직임이 더욱 주목받는 이유는 불과 수일 전 어뮤즈가 장원영을 둘러싼 중국 판매채널 표현 논란으로 공식 사과문까지 냈기 때문이다.

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앞서 지난 10일 어뮤즈는 중국 공식 웨이보 계정을 통해 장원영과 팬들에게 사과했다. 중국 일부 판매채널의 상품명에 '잉쯔퉁콴'이라는 표현이 사용된 사실이 알려지면서 논란이 불거졌다.

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중국 장원영 팬들은 '잉쯔'가 현지 온라인 공간에서 장원영을 비하하거나 공격할 때 사용돼온 표현이라고 지적하며 강하게 반발했다. '통콴'은 유명인이 사용하는 것과 같은 제품이나 스타일을 뜻하는 표현으로 쓰인다.

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문제가 커지자 어뮤즈는 해당 상품명을 수정하고 사과문을 통해 경위를 설명했다. 어뮤즈 측은 문제가 된 판매채널이 자사가 직접 운영하는 곳이 아니라 이미 협업이 종료된 현지 유통사가 남은 재고를 판매하기 위해 자체적으로 운영하던 채널이라고 밝혔다.

그러나 브랜드 정보를 이용해 판매가 계속된 만큼 관리·감독 책임이 있다고 인정했다. 이어 장원영과 팬들에게 사과하고 샤오홍슈와 타오바오 등 관련 플랫폼의 상품명과 과거 게시물을 전수 점검해 부적절한 표현을 수정·삭제하겠다고 밝혔다. 해당 유통사의 채널 운영 종료도 앞당기겠다는 방침을 내놨다.

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어뮤즈는 지난 2024년 신세계인터내셔날이 지분 100%를 713억원에 인수한 뷰티 브랜드다. 장원영은 최근 신세계인터내셔날이 수입·판매하는 글로벌 브랜드 어그(UGG)의 앰배서더로도 발탁돼 인연을 이어가고 있다.

장원영과 어뮤즈의 인연은 깊다. 장원영은 올해 들어서도 어뮤즈의 글로벌 앰버서더로 활동했고 지난 5월 태국 방콕 센트럴월드에 첫 정식 매장을 열었을 당시 현지 행사에 직접 참석했다.

공식 사과 직후 어뮤즈 SNS에서 장원영의 흔적이 줄고 팔로우 관계까지 달라진 것으로 보이면서 팬들 사이에서는 "무슨 일이 생긴 것 아니냐"는 반응이 나오고 있다.

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아직 계약 종료 여부가 공식 확인된 것은 아니나 브랜드의 대표 얼굴이었던 장원영을 둘러싼 어뮤즈의 최근 움직임에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com