'전영록 딸' 전보람, 8년 생이별했던 母에 1억 용돈 쾌척 "만져보지도 못한 돈" ('쌀롱하우스')

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[스포츠조선 이우주 기자] 티아라 출신 전보람이 어머니 이미영과의 애틋한 모녀 관계를 밝혔다.

지난 19일 방송된 JTBC '쌀롱하우스'에서는 티아라 출신 전보람과 배우 이미영 모녀가 출연했다.

애정이 넘치는 모녀지만 한때 생이별을 해야 했다고. 이미영은 "끝까지 잘 살았어야 했는데 서로 떨어지다 보니까 제가 혼자 키울 자신도 없었고 그 당시 통장에 200만 원밖에 없었다. 그래서 아빠한테 보냈는데 그렇게 보낼 수밖에 없었던 제 자신이 죄스럽고 힘들었다. 정말 눈물로 살았다"고 털어놨다.

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당시 11살이었던 전보람도 이별의 순간을 생생하게 기억하고 있었다. 전보람은 "엄마한테 가고 싶었는데 엄마한테 갈 수 없어서 이해가 안 되는 상황이었는데 혼란스러웠다. 나중에 크면 얘기해주겠다고 한 적이 있다. 그런 말을 들으면서 이해는 안 됐는데 엄마가 그때도 지갑에서 돈을 4만원인가 꺼내서 주셨다. 그걸 보니까 단번에 이해가 되더라. 왜 나를 안 데려가려고 하지? 하는 상황이 이해가 됐다"고 털어놨다.

뒤늦게 딸들이 엄마와 살고 싶었다는 걸 알게 된 이미영은 "왜 그런 아픔을 겪게 해서 아이들한테 상처가 되게 했을까 한 게 너무 죄스럽다. 그래도 너무 예쁘게 잘 자라줘서 고맙다. 그래도 온전한 가정에서 자랐으면 애들이 더 얼마나 귀하게 자랐을까 싶다"고 미안해했다. 힘든 시간을 견뎌낸 후 8년 만에 재회한 두 사람. 전보람은 "엄마랑 살면서 듣는 말이 '왜 이렇게 밝아졌냐'는 말을 많이 듣는다"고 밝혔다.

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이후 전보람은 이미영에게 무려 용돈으로 1억을 준 적이 있다고. 이미영은 "데뷔하고 나서 1년 정도 됐나? 용돈을 줄 건데 꼭 엄마만을 위해서 쓰라 했다. 아무 생각 없이 '얼마 줄 건데?' 했는데 1억을 준다더라. 나도 못 만져본 1억을 줘? (했다)"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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둘째 딸은 작곡가로 활동 중이라고. 이미영은 "언니는 금액이 크니까 자기가 따라갈 수 없으니까 500만 원을 주더라. '나는 비록 적지만 내 입장에서는 큰 돈이다. 용돈으로 쓰라'고 주더라"라고 자랑했다.

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wjlee@sportschosun.com