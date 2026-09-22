Advertisement

'전영록 딸' 전보람, 8년 생이별했던 母에 1억 용돈 쾌척 "만져보지도 못한 돈" ('쌀롱하우스')

이우주 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

'전영록 딸' 전보람, 8년 생이별했던 母에 1억 용돈 쾌척 "만져보지도 못한 돈" ('쌀롱하우스')

[스포츠조선 이우주 기자] 티아라 출신 전보람이 어머니 이미영과의 애틋한 모녀 관계를 밝혔다.

지난 19일 방송된 JTBC '쌀롱하우스'에서는 티아라 출신 전보람과 배우 이미영 모녀가 출연했다.

애정이 넘치는 모녀지만 한때 생이별을 해야 했다고. 이미영은 "끝까지 잘 살았어야 했는데 서로 떨어지다 보니까 제가 혼자 키울 자신도 없었고 그 당시 통장에 200만 원밖에 없었다. 그래서 아빠한테 보냈는데 그렇게 보낼 수밖에 없었던 제 자신이 죄스럽고 힘들었다. 정말 눈물로 살았다"고 털어놨다.

당시 11살이었던 전보람도 이별의 순간을 생생하게 기억하고 있었다. 전보람은 "엄마한테 가고 싶었는데 엄마한테 갈 수 없어서 이해가 안 되는 상황이었는데 혼란스러웠다. 나중에 크면 얘기해주겠다고 한 적이 있다. 그런 말을 들으면서 이해는 안 됐는데 엄마가 그때도 지갑에서 돈을 4만원인가 꺼내서 주셨다. 그걸 보니까 단번에 이해가 되더라. 왜 나를 안 데려가려고 하지? 하는 상황이 이해가 됐다"고 털어놨다.

'전영록 딸' 전보람, 8년 생이별했던 母에 1억 용돈 쾌척 "만져보지도 못한 돈" ('쌀롱하우스')

뒤늦게 딸들이 엄마와 살고 싶었다는 걸 알게 된 이미영은 "왜 그런 아픔을 겪게 해서 아이들한테 상처가 되게 했을까 한 게 너무 죄스럽다. 그래도 너무 예쁘게 잘 자라줘서 고맙다. 그래도 온전한 가정에서 자랐으면 애들이 더 얼마나 귀하게 자랐을까 싶다"고 미안해했다. 힘든 시간을 견뎌낸 후 8년 만에 재회한 두 사람. 전보람은 "엄마랑 살면서 듣는 말이 '왜 이렇게 밝아졌냐'는 말을 많이 듣는다"고 밝혔다.

이후 전보람은 이미영에게 무려 용돈으로 1억을 준 적이 있다고. 이미영은 "데뷔하고 나서 1년 정도 됐나? 용돈을 줄 건데 꼭 엄마만을 위해서 쓰라 했다. 아무 생각 없이 '얼마 줄 건데?' 했는데 1억을 준다더라. 나도 못 만져본 1억을 줘? (했다)"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

둘째 딸은 작곡가로 활동 중이라고. 이미영은 "언니는 금액이 크니까 자기가 따라갈 수 없으니까 500만 원을 주더라. '나는 비록 적지만 내 입장에서는 큰 돈이다. 용돈으로 쓰라'고 주더라"라고 자랑했다.

wjlee@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement