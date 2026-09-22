소시 유리, 누가 '이효리 따라하기'래… '전국노래자랑' 1열 차지한 '찐 제주일상'

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[스포츠조선 이우주 기자] 소녀시대 유리가 '전국노래자랑'에서 포착됐다.

KBS 1TV '전국노래자랑' 측은 21일 공식 SNS에 "제주특별자치도 서귀포시 편0_표선해수욕장 2026.10.4일 방송 유리님 환영합니다. 늘 환영합니다"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 '전국노래자랑' 공개 방청에 나선 유리의 모습이 담겼다. 맨 앞 자리를 당당하게 차지한 유리는 참가자들의 무대를 보며 환하게 웃는 모습. 특히 아일릿의 '잇츠 미(It's Me)'를 부르는 참가자를 본 유리는 입까지 가리며 빵 터진 모습으로 눈길을 모은다. 누구보다 소탈하게 제주에서 일상을 보내는 유리의 친근한 모습이 돋보인다.

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한편, 유리는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 제주도에서 지내는 일상을 공개했다. 3년 넘게 제주도에서 지내며 '제주 자연인'이 된 유리는 해도 뜨지 않은 새벽에 일어나 친구와 함께 바다 앞에서 요가를 즐기는 모습으로 화제가 되기도 했다. 요가를 한지 20년 됐다는 유리는 물구나무 서기까지 하며 요가 고수의 모습을 보였으나 일각에서는 유리의 제주 라이프 스타일이 이효리와 유사하다며 '따라하기', '보여주기식'이라고 지적했다.

이에 유리의 지인은 "얘는 보여주기식 못한다. 나는 직접 여러 번 만났다. 보이는 대로 잘 봐달라"며 유리를 옹호했다.

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wjlee@sportschosun.com