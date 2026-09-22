22기 현숙, 출산으로 죽을 뻔했는데…♥16기 광수 "아이 안 낳으면 이별 생각도" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] '연애전쟁' 현숙과 광수가 임신 갈등을 드러냈다.

21일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 16기 광수(본명 정일대)와 22기 현숙(김소연)의 갈등이 그려졌다.

이어 벼르고 별렀던 현숙 측 영상이 공개됐다. 인자해 보였던 광수는 매사에 짜증을 내며 현숙이 눈치를 보게 했다.

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그럼에도 현숙이 광수를 놓지 못한 이유는 딸을 품어줬기 때문이었다. 현숙은 "우리 집에서는 아빠가 금기어였다. 근데 딸한테 '내가 아빠야' 하니까 '나도 아빠가 있구나'하고 감격하더라. '이 행복을 딸이 계속 느꼈으면 좋겠다' 이거 하나 믿고 연애를 시작했는데 배신감이 든다"고 털어놨다.

현숙은 "제가 오빠를 만나면서 자녀 있는 여자가 연애하기 힘들다 느꼈다. 딸 동반 데이트 비용도 눈치가 보인다"며 딸에게도 인색한 광수를 폭로했다. 현숙은 "가끔씩 만날 때 딸과 만나면 돈을 안 낸다. 토요일에 협찬으로 다 해주고 밀키트 가져가서 집에서 밥 먹었으면 딸이 먹는 거 사줄 수 있지 않냐. 그걸 안 사준다"며 "크리스마스에도 큰 걸 바라지 않는다. 애가 갖고 싶다 했으면 나 같으면 사줬을 거다. 근데 작은 선물도 안 사주더라"라고 털어놨다. 이에 광수는 "어린이집 졸업이 그렇게 중요한가 싶다. 아이는 알아서 잘 큰다 생각한다"고 밝혔다.

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하지만 광수는 현숙과의 아이를 바라고 있었다. 임신을 떠올리자마자 눈물을 흘린 현숙. 현숙은 "너무 힘들었는데 또 그걸 할 생각하니까 무섭다"며 에둘러 거절했다.

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현숙은 "애 낳다가 죽을 뻔했다. 아기 낳고 나서도 너무 앙상했다. 4~5kg 밖에 안 쪘다. 지금보다 더 말랐다. 그때 이혼이 겹쳤다"고 힘든 상황을 밝혔으나 광수는 "지금은 그때랑 상황이 다르니까"라고 현숙의 아픔에 공감하지 못했다.

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광수는 인공수정, 시험관 등의 가능성에 대해서도 물으며 "몸이 힘들어도 정말 아이가 간절한 사람은 갖지 않냐. 남자들은 본능적으로 2세를 갖고 싶어 한다 하더라"라고 밝혔다. 이에 서장훈은 "이건 아닌 거 같다. 둘의 관계가 너무 불안정한 상황에서 임신 안 할 거냐 얘기하면 어떻게 받아들이겠냐"고 답답함을 토로했다. 곽범 역시 "'나를 아기 낳으려고 만나나?' 하는 생각까지 들 거 같다"고 밝혔다.

광수는 아이를 낳지 않으면 헤어질 가능성까지 있다며 강하게 이야기했다. 광수는 "(아기 낳고 싶지 않은) 이유가 없으면 저를 설득하지 못하는 거니까. 단순히 싫다는 건 이해 못한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com