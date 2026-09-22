안재현, 상탈 후 근육 자랑하더니 파격 발언..."섹시한 산타 돼보고 싶다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 안재현이 약 17kg을 증량한 뒤 운동에 푹 빠진 근황을 공개했다.

21일 유튜브 채널 '안재현'에는 "안재현이 숨겨둔 최애 카페"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 안재현은 최근 근황에 관해 "요즘 운동하면서 되게 만족스러운 하루하루를 보내고 있다. 아주 건강하고 아주 마음에 든다"라고 말했다.

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그는 운동 시작 후 달라진 식욕에 대해서도 말했다. 그는 "운동을 안 하고 안 먹으면 절전 모드가 된다고 한다. 그래서 나한테 절전 모드가 맞았다. 맛있는 한 끼가 나한테 딱 맞는 거였는데, 지금은 먹어도 먹어도 배고프다"라고 전했다.

현재 안재현은 과거 허약미를 벗고 약 17kg을 증량한 뒤 꾸준히 운동하며 자기 관리 중이다. 그는 "운동에 가기 싫을 때보다 운동을 안 했을 때 찝찝함이 더 큰 것 같다. 그래서 운동을 가는 것 같다"라고 전했다.

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그는 운동 후 달라진 몸을 확인하는 순간에는 특별한 만족감도 느낀다고 밝혔다. 안재현은 "운동 다 하고 마지막에 바디 체크를 위해 상의를 벗지 않나. 그때 그게 나한테 생맥주 같은 느낌이다"라며 "남자는 운동하면 변화가 순간적으로 빨리 온다. 그때 만족도가 큰 것 같다"라고 전했다.

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안재현은 "예능에서는 보여지는 캐릭터가 웃음을 많이 줄 수 있으면 만족감이 큰데, 드라마에서는 비주얼이 워낙 크니까 하루라도 빠지면 아쉬울 것 같아서 운동을 가게 된다"라고 전했다.

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그러면서 작품이 끝난 뒤에도 운동을 이어가겠다는 계획을 밝혔다. 안재현은 "예전보다 되게 좀 편해 보이지 않냐"라면서 "드라마 끝나고도 매일매일 운동할 거다. 평균 운동 4시간에서 시간은 좀 줄일 것 같다"라고 말했다.

그러면서 그는 "나는 크리스마스 때 꼭 한 번쯤은 섹시한 산타가 한번 돼보고 싶다"라며 "그래서 지금 운동할 때 그런 상상을 하면서 하루하루 보내는 것 같다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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앞서 안재현은 지난 4월 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "최저 몸무게가 60kg이다"라면서 "최근에는 운동을 통해 체중을 늘렸다. 베드신 드라마가 들어왔다. 근육 있는 몸이 필요했다. 현재 77kg"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 최저 체중 60kg에서 현재 77kg까지 늘어난 만큼 약 17kg을 증량한 셈이다. 작품을 위해 시작한 운동이 어느덧 그의 일상이 된 모습이다.

한편, 안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼했지만 2020년 이혼했다. 이후 안재현은 개인 유튜브를 통해 팬들과 소통, 최근에는 MBC '나 혼자 산다'에서 돌싱의 삶을 공개하기도 했다.

anjee85@sportschosun.com