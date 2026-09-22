'JYP 떠난' 정연, 트와이스도 놀랄 확 달라진 분위기...여배우 포스

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[스포츠조선 정안지 기자]트와이스 정연이 한층 성숙해진 분위기 속 배우 느낌이 물씬 풍기는 일상을 공개해 눈길을 끈다.

정연은 22일 자신의 SNS를 통해 "여름아"라는 글과 함께 여름에게 작별 인사를 건네는 듯한 이모티콘을 덧붙이고 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 정연은 청량한 가을 하늘 아래에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 가을 하늘 아래 살랑이는 바람에 머리카락이 자연스럽게 흩날리는 가운데 환한 미소와 편안한 포즈를 선보이며 일상에서도 화보 같은 분위기를 자아냈다.

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또한 정연은 베이지색 가디건에 화이트 원피스를 매치하고 부츠를 착용해 계절감이 느껴지는 스타일링을 완성했다.

이 과정에서 정연은 트와이스 활동 때와 또 다른 성숙한 분위기로 배우 느낌을 물씬 풍겨 앞으로 보여줄 새로운 모습에 대한 기대감을 높였다.

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한편, 정연은 지난 8월 10일 약 11년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 친언니 배우 공승연이 소속되어 있는 바로엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

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정연은 앞으로 트와이스 멤버로서의 가수 활동을 충실히 이어가는 동시에, 배우 유정연으로 활동 영역을 넓혀 다채로운 매력을 선보일 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com