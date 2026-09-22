랄랄, 26개월 딸 등원 중 드러눕자 진땀…"오늘은 차분하나 했다"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 랄랄이 26개월 딸의 쉽지 않은 등원 전쟁 일상을 공개했다.

21일 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 "아 맞다 내가 낳았지"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 랄랄은 아침부터 26개월 딸 서빈 양에게 밥을 먹이고 머리까지 묶어주며 바쁜 등원 준비에 나섰다.

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모든 준비를 마친 랄랄은 딸을 향해 "가야 한다"라며 현관으로 향했다. 그러나 그 순간 딸은 어린이집에 가기 싫다는 듯 드러누웠다.

예상치 못한 딸의 행동에 랄랄은 화를 참는 듯 한동안 가만히 서서 눈을 감았다. 이어 "오늘은 왜 이렇게 차분하게 어린이집에 가나 했다"라며 쉽지 않은 등원 현실을 전해 웃음을 안겼다. 이후 다행히 딸은 평화를 되찾고 어린이집으로 향했다.

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랄랄은 "진짜 쉽지 않다. 엄마들은 아침마다 전쟁인 거 알지 않나"라면서 "매일 7시에 일어난다. 조금 늦게 일어나면 7시 30분이다. 8시에 일어나면 늦은 거 알죠?"라고 말했다. 그러면서 머리를 감싸 쥐며 육아의 고충을 드러내 웃음을 자아냈다.

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한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 같은 해 7월 딸 서빈 양을 품에 안았다. 현재 랄랄은 유튜브 채널과 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약 중이다.

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anjee85@sportschosun.com