김대범, 음주운전 오해 가시기도 전에 또…"대리기사 폭행? 저 아닙니다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 김대범이 KBS 공채 출신 개그맨의 대리기사 폭행 사건과 관련해 자신의 이름이 거론되자 직접 해명에 나섰다. 과거에도 '음주운전 개그맨'으로 잘못 지목돼 수차례 해명했던 김대범이 또 한 번 뜻밖의 오해에 휘말린 것이다.

김대범은 21일 자신의 SNS에 "오늘 보도된 KBS 공채 개그맨 관련 기사를 접했다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "절대로 일어나서는 안 될 일이 일어났고, 같은 개그맨으로서 저 역시 매우 안타깝게 생각한다"고 운을 뗐다.

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이어 "그런데 기사 댓글을 보니 간혹 제 이름을 언급하며 저로 추측하시는 분들이 계셔서 말씀드린다"며 "저는 아닙니다"라고 단호하게 선을 그었다.

특히 김대범은 현재 자신의 위치까지 밝히며 사건과 무관하다는 점을 강조했다. 그는 "현재 저는 지금 한국에 없습니다. 이번 사건과는 전혀 관련이 없다는 걸 말씀드립니다"라며 "이런 일이 절대 다시는 일어나지 않길 바라며 글을 마칩니다"라고 덧붙였다.

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실제로 관련 보도 이후 피의자의 실명이 공개되지 않은 상황에서 온라인 댓글 등을 중심으로 KBS 공채 출신이면서 김씨 성을 가진 일부 개그맨들의 이름이 거론됐고, 이 과정에서 김대범의 이름까지 등장했다. 결국 김대범이 직접 SNS를 통해 사실관계를 바로잡은 셈이다.

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김대범이 이처럼 엉뚱한 사건의 당사자로 오해받아 해명에 나선 것은 처음이 아니다. 김대범은 불과 지난 6일에도 과거 자신에게 불거졌던 음주운전 루머를 다시 해명했다. 그는 당시 SNS를 통해 "아직도 음주운전했다고 댓글 다는 인간들이 있는데 저는 한 번도 음주운전을 한 적이 없다. 도대체 해명을 몇 번을 해야 하는지"라며 답답함을 토로했다.

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해당 오해는 2024년 1979년생 개그맨 K씨의 음주운전 사건이 보도되면서 시작됐다. 김대범 역시 1979년생이라는 이유 등으로 일부 네티즌 사이에서 당사자로 잘못 지목됐다는 게 그의 설명이다.

김대범은 당시에도 "40대 개그맨 K는 내가 아니다. 내 차는 SUV가 아니다. 그리고 요즘 아토피라 술도 못 마신다"며 직접 해명한 바 있다. 이후 실제 음주운전 당사자로 알려진 개그맨 권성호가 김대범의 유튜브에 출연해 사과하기도 했다. 그럼에도 관련 오해가 계속되자 김대범은 최근 다시 "음주운전 안 했다. 앞으로도 절대 안 할 것"이라고 강조했다.

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당시 그는 음주운전뿐 아니라 이혼설, 군 미필설, 외제차 절도설 등 자신을 둘러싼 다른 루머까지 함께 부인하며 "결혼한 적도 없고, 99년 4월 군번"이라고 사실관계를 바로잡기도 했다.

그런 가운데 불과 보름여 만에 이번에는 '대리기사 폭행 개그맨'으로 이름이 거론되면서 김대범이 또다시 공개 해명에 나서게 됐다.

앞서 서울 서초경찰서는 KBS 공채 출신 코미디언 김모씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 운행 중 운전자 폭행 혐의로 입건해 조사하고 있다고 21일 밝혔다.

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김씨는 지난 20일 오전 1시께 술에 취한 상태에서 자신이 부른 대리운전 기사의 목을 잡고 흔드는 등 폭행한 혐의를 받는다. 당시 대리기사는 서울 강남구 압구정동에서 출발해 김씨의 자택으로 이동하던 중이었던 것으로 파악됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 김씨를 현행범으로 체포했으며 현재 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.

한편 김대범은 2004년 KBS 19기 공채 개그맨으로 데뷔했다. KBS2 '개그콘서트'에서 '마빡이', '춤추는 대수사선' 등 여러 코너에 출연하며 이름을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com