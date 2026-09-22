써니, 친언니 청각장애 최초 고백…"수술 후 들리기까지 오래 걸려"

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[스포츠조선 이지현 기자] 소녀시대 써니가 방송에서 친언니의 청각장애를 처음 언급하며 청각장애 부부의 사연에 깊이 공감했다.

21일 방송된 KBS 2TV 한가위 대기획 '배송왔송'에서는 이승철, 탁재훈, 써니가 특별한 사연을 가진 이들에게 노래를 선물하는 모습이 그려졌다.

이날 세 사람은 모두 인공와우를 착용하고 있는 결혼 3년 차 청각장애 부부를 만났다. 부부는 보청기와 인공와우의 차이부터 수술 과정, 일상에서 겪는 불편함 등을 솔직하게 털어놨다.

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특히 부부는 인공와우 수술 후 곧바로 일반적인 소리를 들을 수 있는 것은 아니라고 설명했다. 처음에는 소리 분별이 쉽지 않고 기계음처럼 들리기 때문에 실제 소리처럼 받아들이기까지 적응하는 시간이 필요하다고 밝혔다.

이를 듣던 써니는 가족의 이야기를 조심스럽게 꺼냈다. 써니는 "사실 저희 언니도 한쪽 귀가 안 들린다"며 "그래서 수술한 다음에 들리기까지 말씀하신 것처럼 시간이 오래 걸리더라"고 공감했다.

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그동안 잘 알려지지 않았던 친언니의 사연을 직접 밝힌 써니는 가족을 통해 비슷한 과정을 지켜본 경험을 바탕으로 부부의 이야기에 더욱 깊이 공감하는 모습을 보였다.

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한편 이날 청각장애 부부는 인공와우를 빼고 잠든 사이 아파트 화재경보를 듣지 못했던 경험을 전하며 청각장애인이 일상에서 마주하는 현실적인 어려움도 털어놨다.

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olzllovely@sportschosun.com