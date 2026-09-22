심수봉, 공개저격 눈물 사과→김다현, 대인배 용서 "마음 잘 추스르겠다"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 김다현이 자신을 공개저격한 대선배 심수봉의 사과를 받아들였다.

김다현은 21일 자신의 계정에 "심수봉 선생님과 직접 통화도 했고 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따뜻한 위로도 해주셨습니다. 팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨죠. 저는 마음 잘 추스를테니 걱정마시고 우리 밝은 모습으로 만나요. 감사합니다"라고 밝혔다.

김다현은 20일 전국 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트 페스티벌' 무대에서 심수봉에게 공개적으로 공격을 당했다.

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심수봉은 "앞에 노래 부른 여자. 지금 내 머리를 어지럽게 만들었다. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모른다. 내 앞에 저 선수 내보내지 말아달라. 노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해보고 찾아오신 분들을 위로해 주는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다"라고 말해 논란이 야기됐다.

이에 김다현의 부친인 김봉곤 훈장은 "김다현이 당시 현장에는 없었지만 라이브 영상을 통해 심수봉 선생님의 발언을 그대로 듣고 눈물을 쏟았다"며 비통한 심정을 전했다. 대중도 만 17세 후배 가수에게 공개적인 자리에서 망신을 준 것은 어른답지 못한 행동이라며 심수봉에 대한 쓴소리를 했다.

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결국 심수봉은 공개 사과문을 발표했다. 그는 "말 그대로 실언을 했다. 평소 가요에 대한 걱정과 근심이 있었고 행사가 있던 당일에는 행사장 소음으로 인해 큰 스트레스가 있었던 것도 사실이다. 그러나 모두가 웃고 즐겨야 할 트로트 축제 현장에서 적절치 않은 순간에 상식을 벗어난 말을 뱉은 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 고개를 숙였다.

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또 "어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다. 김다현과 가족에게 사과의 뜻을 전했고, 부친으로부터 김다현이 콘서트에서 '백만송이 장미'를 피아노를 치며 불렀다는 얘기를 듣고 '얼마나 연습을 했을까?' 생각하니 눈시울이 뜨거워졌다"고 사과했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com