[인터뷰①]'코미디 숏리그' PD "방송국 냄새 난다고? 인정…192편 만들며 시행착오"

'코미디 숏리그' 김민경 PD. 사진제공=티빙

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[스포츠조선 정빛 기자] 코미디 숏리그' 김민경 PD가 OTT와 숏폼 코미디의 결합이라는 새로운 시도를 돌아보며, 12주간의 시행착오 역시 다음을 위한 과정이었다고 밝혔다.

김민경 PD는 21일 서울 마포구 상암동 CJ ENM센터에서 스포츠조선과 만나 "'너무 방송용 아니냐'는 이야기도 있었지만, 숏폼을 세로로 찍고 메이저와 마이너 팀을 경쟁시키는 것 자체가 새로운 시도였다. 저 역시 처음 해보는 것이었고 자신 있는 영역도 아니었기 때문에 시행착오가 있었다"고 말했다.

지난 13일 종영한 티빙 오리지널 '코미디 숏리그'는 코미디언 22팀이 숏폼 코미디로 매주 경쟁하고 이용자의 조회수, 좋아요, 투표로 순위가 결정되는 참여형 숏폼 코미디 리그다. 월요일부터 금요일까지 하루 3편을 공개하며 12주간 리그를 진행했고, 황제성과 설명근의 팀 황설탕이 최종 우승을 차지했다.

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12주간 무려 192편의 숏폼 코미디를 선보인 김 PD는 "메이저 팀들은 자신들이 잘하는 것이 무엇인지 알기 때문에 그것을 부각하려 했고, 마이너 팀들은 메이저에서 하지 못하는 것을 자유롭게 해보자는 방향이었다"고 설명했다.

이어 "워낙 팀이 많았고 192편을 모두 제작진이 만들다 보니 전체가 모두 재미있었다고 하기에는 부족한 부분도 있었다. 배워가는 과정이었다고 생각한다"고 말했다.

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특히 '코미디 숏리그'는 기존 방송 코미디와 달리 이용자가 직접 순위를 결정했다. 김 PD는 이 과정에서 플랫폼에 따라 콘텐츠를 소비하는 이용자층과 반응에도 차이가 있었다고 짚었다.

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김 PD는 "티빙에 들어오는 구독자들이 투표하기 때문에 유튜브나 SNS를 소비하는 연령층, 성별과 달랐다. 플랫폼을 소비하는 구독자에 따라 타깃이 달랐던 것 같다"며 "인스타그램과 유튜브에서는 화제성이 있었지만 티빙에서는 콘텐츠를 보고 가시는 분들이 있었다. 유튜브나 인스타그램에서는 조금 더 편안하고 적극적으로 콘텐츠를 소비하는 분들이 있는 것 같다"고 분석했다.

'코미디 숏리그' 김민경 PD. 사진제공=티빙

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숏폼 특유의 거칠고 자극적인 재미보다 상대적으로 정제된 '방송국 코미디'의 색채가 강하다는 평가에 대해서도 인정했다. 김 PD는 "어쩔 수 없이 끝까지 가는 코미디는 할 수 없었다. 그것이 개인적인 취향도 아니고, 사람들이 편하게 볼 수 있는 코미디가 PD로서 제가 추구하는 방향이었다. 그래서 '방송국 냄새가 난다'고 보실 수도 있다"고 말했다.

다만 이는 처음부터 염두에 둔 프로그램의 방향성이기도 했다. 김 PD는 "프로그램을 기획할 당시 저 역시 알고리즘에 뜨는 콘텐츠만 보게 된다는 생각을 했다"며 "알고리즘과 상관없이 이 프로그램에 들어오면 '쟤도 보고 얘도 볼 수 있는' 공간을 만들고 싶었다. 그런 부분을 고민하며 만들었다"고 설명했다.

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세대별로 웃음의 취향이 세분화된 현실 역시 고민거리였다. 김 PD는 "제가 연령대가 있다 보니 제가 좋다고 생각해 선택한 부분도 있어서 '오히려 제가 더 젊었어야 하나'라는 생각도 했다"며 "메이저 코미디 역시 한두 팀을 제외하면 내가 익숙한 코미디를 선택한 것은 아닌지 고민했다"고 털어놨다.

그러면서 "화제성을 가져올 수 있는 세대를 좀 더 명확하게 타깃으로 잡았어야 하지 않았나 하는 생각도 했다. 결국 사람마다 코미디를 바라보는 시각이 다른 것 같다"고 덧붙였다.

'코미디 숏리그' 김민경 PD(왼쪽), 황제성. 사진제공=티빙

그럼에도 '코미디 숏리그'는 기존 인지도와 상관없이 콘텐츠 자체로 경쟁할 수 있는 장을 만들었다. 실제 마이너 팀 한태수와 정범빈이 상위권에 오르며 메이저 팀들과 경쟁했고, 한태수는 12주 연속 톱5를 기록한 끝에 최종 3위를 차지했다.

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김 PD와 황제성은 공채 코미디언 시스템이 사라진 환경에서, 흩어진 코미디 인재들이 한데 모일 수 있다는 점을 '코미디 숏리그' 의미로 꼽았다.

황제성은 "이제는 공채 시험이 없어졌고, 재능 있는 분들이 유튜브 채널을 개설한다. 그런데 코미디는 확실히 팀플레이다. 그런 분들을 한자리에 모을 수 있다는 게 이 프로그램의 장점인 것 같다"고 말했다.

'코미디 숏리그' 김민경 PD. 사진제공=티빙

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com