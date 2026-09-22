[인터뷰②]'코미디 숏리그' 황제성 "코미디도 선 넘으면 안 돼…그래서 내가 망가지는 게 가장 안전"

'코미디 숏리그' 황제성. 사진제공=티빙

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[스포츠조선 정빛 기자] 코미디언 황제성이 12주간 매주 대중의 냉정한 평가를 받은 끝에 '코미디 숏리그' 왕좌에 올랐다.

황제성은 21일 서울 마포구 상암동 CJ ENM센터에서 스포츠조선과 만나 "제가 제 입으로 이런 이야기를 잘 못하는데, 요즘 제 모습이 좋다. 제가 코미디를 참 사랑하는 것 같다"고 말했다.

지난 13일 종영한 티빙 오리지널 '코미디 숏리그'는 코미디언 22팀이 숏폼 코미디로 매주 경쟁하고 이용자의 조회수, 좋아요, 투표로 순위가 결정되는 참여형 숏폼 코미디 리그다. 월요일부터 금요일까지 하루 3편을 공개하며 12주간 리그를 진행했고, 황제성과 설명근의 팀 황설탕이 최종 우승을 차지했다.

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황제성은 당초 숏폼 코미디에 대한 확신이 크지 않았다고 털어놨다. 황제성은 "쇼츠가 크게 재미있다고 생각하지 않았는데, 판단은 시청자분들이 해주신다고 생각하면서 자신감이 많이 붙었다"며 "생각보다 저희 코너를 많이 사랑해 주셔서 영광스럽다. 사실 1등을 한 줄도 몰랐다"고 웃었다.

'코미디 숏리그' 황제성. 사진제공=티빙

무엇보다 베테랑 코미디언 황제성에게도 이용자의 조회수와 좋아요, 투표로 매주 성적표를 받는 경험은 새로웠다. 황제성은 "예전에는 내가 재미있다고 생각하는 코미디를 가지고 와서 무대 가운데서 감독님 앞에 선 뒤 평가를 받았다. 그런데 이번에는 인기와 상관없이 아주 냉정한 평가를 받았다"고 말했다.

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오히려 이런 구조가 신인이나 비주류 코미디언에게 새로운 기회가 될 수 있다고 봤다. 황제성은 "마이너리그 팀에게는 장점이 될 것 같다. 콘텐츠가 좋으면 수평하게 싸울 수 있다는 생각이 들었다"며 "정답은 없었던 것 같다. 다만 한 가지 확실한 것은 쇼츠에서는 내가 좋아하는 것보다 남이 좋아하는 것을 해야 적중률이 높다는 것이다. 아직도 어렵지만 좋은 시장이라고 생각한다"고 밝혔다.

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'코미디 숏리그' 황제성. 사진제공=티빙

황제성 역시 숏폼 시스템을 익혀가는 과정이었다. 특히 황설탕의 대표 캐릭터가 된 '존슨 황'은 고민 끝에 다시 꺼내 든 카드였다.

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황제성은 "메이저 팀들은 그동안 썼던 칼을 꺼내게 되는데, 마이너 팀들에게 얌생이처럼 보이지 않을까 하는 생각이 지배적이었다"며 "새롭게 짜다가 웃음을 겨냥해야 할 포인트를 몰라 멘붕이 온 적도 있다. 그때 제작진이 '존슨 황 야외 버전을 해보면 어떻겠느냐'고 제안했다"고 설명했다.

이어 "솔직히 급하면, 이걸 봐주시는 분들의 시간이 있는데 그 시간을 헛되이 보내면 안 되지 않나. 그렇다면 최대한 극하게 포장해보자고 했다"며 "누군가 저에게 '얌생이 아니냐'고 한다면 '네'라고 할 수밖에 없을 것 같다"고 너스레를 떨었다.

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'코미디 숏리그' 황제성. 사진제공=티빙

숏폼 시장 특유의 '날것'과 방송 콘텐츠 사이에서 균형을 찾는 과정도 있었다. 황제성은 "쇼츠는 날것 70%, 짜인 것 30% 정도에서 기량 차이가 난다고 생각한다"며 "다음 스텝으로 갈 때는 훨씬 더 의견 조율이 될 것 같다"고 말했다.

코미디의 수위에 대해서는 분명한 기준도 밝혔다. 황제성은 "우리나라 코미디는 선을 넘지 말아야 한다고 생각한다. 간당간당할 수는 있지만 연차가 오래된 코미디언들은 캐릭터가 확실히 있다. 명분이 없으면 누군가에게 피해가 될 수 있는 멘트를 던지지 않는다"고 했다.

이어 자신이 망가지는 코미디를 선호하는 이유에 대해서도 "이걸로 상처받는 사람이 생기지 않을까 생각한다. 제가 망가지는 개그를 제일 좋아하는 것도 불편한 분이 생길 수 있으니 제가 망가지는 게 가장 안전하다고 생각해서다"라고 설명했다.

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자신이 미처 인지하지 못할 수 있는 영역에서는 제작진의 판단을 적극적으로 구한다고도. 황제성은 "저는 남자로 태어났고 사회적으로 학습했다고 해도 모르는 부분이 있을 수 있다. 저는 저를 못 믿는다. 그런 부분은 PD님께 많이 여쭤본다"며 "그래서 그런 소재를 메인 주제로 잘 다루지 않는다. 유튜브 시장에서 오롯이 하는 콘텐츠와 방송국에서 만드는 콘텐츠의 차이이기도 하다. 필터가 더 두꺼운 것 같다"고 조심스럽게 말했다.

공채 코미디언 선발이나, 지상파 코미디 프로그램이 축소됐지만, 황제성이 바라본 코미디 시장은 오히려 과거보다 넓어졌다.

황제성은 "프로그램도 새로 많이 생기고 새로운 인물들도 더 나오는 것 같다. 신인 코미디언 중에도 웃긴 사람들이 정말 많다"며 "어떤 형태로든 웃길 수 있는 콘텐츠를 개발해야 하고, 오히려 지금은 콘텐츠를 더

많이 만들 수 있을 것 같다"고 내다봤다.

무엇보다 12주간의 경쟁은 황제성 자신에게도 코미디를 향한 애정을 새삼 확인하는 시간이었다.

황제성은 "요즘 제 모습이 좋은데, 제가 코미디를 참 사랑하는 것 같다. 어떤 장르의 코미디라도 아직도 사람들이 웃는 게 제일 좋다"며 "사람이 태어나서 어느 하나라도 잘한다는 건 박수받을 일이지 않나. 저는 제가 제일 사랑하고 잘하는 게 코미디라고 이야기할 수 있다"고 말했다.

'코미디 숏리그' 황제성. 사진제공=티빙

최종 우승으로 끝이 아니다. 황설탕은 우승 혜택으로 티빙 오리지널 단독 코미디쇼 '코미디 숏리그 향우회'를 선보인다. '코미디 숏리그 향우회'는 오는 10월 2일 오후 6시 공개된다.

황제성은 "상금을 주는 게 가장 깔끔한데, 가게로 치면 추가 영업을 하게 됐다"며 "초반에는 우스갯소리로 '이거 벌칙 아니냐'고도 했다"고 웃었다.

이어 "무엇을 하면 좋을지 생각했을 때 우리끼리의 파티이면서 다음 프로그램으로 도약하기 위해 내실을 다지는 두 가지를 모두 담으면 좋겠다고 생각했다. 그래서 '향우회' 느낌으로 프로그램을 만들게 됐다"고 귀띔했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com