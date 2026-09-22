"진짜 제니야?" 한소희, 훌쩍 큰 6살 딸 안고 '눈시울 촉촉'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한소희가 '부부의 세계'에서 모녀로 호흡을 맞췄던 아역배우 이로은과 6년 만에 재회해 뭉클함을 안겼다.

22일 아역배우 이로은의 어머니는 SNS를 통해 한소희와 이로은이 만난 모습이 담긴 영상을 공개했다.

영상 속 한소희는 이로은을 발견하자마자 곧장 다가가 "진짜 제니야?", "진짜야?"라고 여러 차례 되물으며 놀라움을 감추지 못했다. 2020년 JTBC 드라마 '부부의 세계'에서 자신의 딸 제니로 출연했던 이로은이 어느새 훌쩍 성장한 모습에 쉽게 믿기지 않는 듯한 반응을 보인 것.

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한소희는 이로은의 얼굴을 한참 바라보며 "기억나? 거짓말하지 마. 기억 안 나지?"라고 장난스럽게 물었다. 이어 "언니, 이모 기억 나?"라며 반가워했고, 이로은을 품에 꼭 끌어안으며 애정을 드러냈다.

오랜만에 한소희를 마주한 이로은은 처음에는 얼어붙은 듯 수줍어하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 이로은의 어머니는 한소희의 모습을 두고 "눈 촉촉해진 다경 엄마"라고 표현하며 감동적인 재회 순간을 전했다.

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이로은의 어머니는 "너무너무 다시 만나고 싶었던 다경 엄마"라며 "오랜만에 봐서 로니 얼음! +부끄"라고 당시 상황을 설명했다.

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이어 "여전히 예쁘시고 아름다우시고, 여전히 천사시고. 3살 때 보고 훌쩍 커버린 로니 보고 많이 놀라셨죠"라며 "감동적이었던 만남. 다음에 또 만나요"라고 한소희를 향한 애정을 드러냈다.

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한소희와 이로은은 2020년 방송된 JTBC 드라마 '부부의 세계'를 통해 특별한 인연을 맺었다. 한소희는 극 중 이태오(박해준)와 사랑에 빠지는 여다경을 연기했고, 이로은은 여다경과 이태오 사이에서 태어난 딸 제니 역으로 출연했다.

2017년생인 이로은은 당시 세 살의 어린 나이였다. 때문에 6년이라는 시간이 흐른 뒤 몰라보게 성장한 이로은을 마주한 한소희가 "진짜 제니야?"라고 거듭 확인하고 눈시울까지 촉촉해진 모습은 두 사람의 오랜 인연을 실감하게 했다.

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olzllovely@sportschosun.com