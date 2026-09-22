추석은 '타짜' 공식 통했다..'타짜4' 역대 19禁 영화 최고 예매 기록

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작)가 개봉을 이틀 앞두고 역대 청불 영화 최고 예매량을 경신했다.

'타짜4'가 지난 21일 낮 12시 기준 예매량 7만6526장을 기록하며 청소년관람불가 영화 가운데 최고 예매량에 올랐다.

개봉 이틀 전 낮 12시 기준으로 '아수라'(6만8279장) '타짜: 원 아이드 잭'(6만694장) '야당'(4만2471장)을 모두 제친 기록이다. 레전드 청불 영화로 꼽히는 '아가씨'(2만2030장) '내부자들'(1만2542장)도 이미 넘어섰다. '범죄도시'가 개봉 하루 전 기록한 1만9127장과 비교하면 4배에 이르는 수치다.

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'타짜4'는 개봉 2주 전부터 다양한 시사회로 관객들을 만나며 추석 시즌 유일한 범죄오락 장르로 주목받고 있다. 20년간 이어온 '타짜' 시리즈의 피날레인 만큼 제대로 종지부를 찍겠다는 각오로 참여한 배우와 감독의 진심은 앞서 진행 된 2주간의 주말 무대인사에서도 드러났다. 최근에는 무대인사 맛집으로 입소문이 나며 좌석 판매율도 점차 높아지고 있다.

"'타짜4' 무대인사를 아냐고요? 내가 본 무대인사 중에 최고예요" "배우들 진정성 어린 팬 서비스 장난 아닙니다" "열정과 젊음의 열기를 느낄 수 있는 '타짜4' 무대인사" 등 관객들의 경험담도 주말 동안 커뮤니티를 장악했다. 극장을 찾은 관객들이 직접 퍼뜨리는 입소문이 추석 극장가에 즐거운 선물이 될 전망이다.

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허영만 작가의 만화 '타짜'를 영화화한, 시리즈 마지막 편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 남자, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연하고 '스플릿' '국가부도의 날' '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡는다. 오는 23일 추석 연휴 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com