'현빈♥' 손예진, 4살子 위해 누에 5마리 입양 "나방까지 키워 출가시켜"(홍건데)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진이 촬영장에서 데려온 누에 5마리를 직접 키워 나방으로 성장시킨 특별한 일화를 공개했다.

21일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 '[홍.건.데] 스캔들 2편 북촌마을 최커 궁금한 사람 들어오시게 | 스캔들 홍보하러 온 건 맞는데'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 넷플릭스 '스캔들'의 주연 배우 손예진을 비롯해 지창욱, 나나가 출연해 작품과 관련한 다양한 이야기를 나눴다.

특히 이날 제작진은 손예진의 남다른 촬영장 일화를 제보 형식으로 공개해 눈길을 끌었다.

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제작진에 따르면 당시 '스캔들' 촬영을 위해 고치가 되기 전의 누에를 준비했는데, 이를 본 손예진이 누에를 귀여워했다. 평소 아들이 곤충과 동물을 키우는 데 관심이 많다는 이유로 손예진은 촬영에 사용된 누에 가운데 5마리 정도를 집으로 데려갔다.

손예진은 "우리 화면에도 되게 많이 나오는데 갉작갉작 먹는 모습이 너무 귀여웠다"며 직접 누에를 키우게 된 계기를 설명했다.

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그렇게 집으로 데려간 누에를 손예진은 약 2주 동안 직접 돌봤다. 단순히 집으로 데려오는 데 그치지 않고 먹이를 챙겨주며 성장 과정을 지켜봤고, 결국 누에가 나방이 되는 모습까지 확인했다. 이후 촬영장에 나방이 된 모습을 직접 보여주기도 했다고.

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누에를 실제로 나방까지 키웠다는 이야기에 주변에서도 놀라움을 드러냈다. 누에는 먹이와 환경을 꾸준히 관리해야 하는 만큼 생각보다 손이 많이 가는 것으로 알려졌기 때문이다.

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손예진은 "뽕잎 얻어서 냉장고에 넣어놨다가 수시로 갈아줬더니 어느 순간 나방이 됐다"며 "습도가 있는 곳에 두라고 해서 화장실에 뒀다"고 설명했다.

촬영장에서 우연히 마주한 누에를 귀엽게 바라보던 것에서 시작된 일이었지만, 손예진은 직접 뽕잎을 준비하고 보관하는 것은 물론 누에가 고치를 만든 뒤에는 습도까지 신경 쓰며 정성껏 돌봤다. 결국 누에는 고치에서 나와 나방으로 성장했고, 손예진은 마지막까지 나방의 모습을 지켜봤다.

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손예진은 이후 나방을 직접 날려보냈다고 밝혀 훈훈함을 더했다. 이야기를 들은 나나는 "마음이 아팠을 것 같다. 상상만 해도 정이 많이 들었을 것 같다"고 반응했다. 손예진 역시 나나의 말에 공감하며 자신이 직접 키운 누에와의 특별한 시간을 떠올렸다.

한편 손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com