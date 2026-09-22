"복잡함 빼고 오직 스피드X액션 올인"…'부활남' 구교환, 명절 증후군 타파할 흥행병기

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남', 백종열 감독, 용필름 제작)가 시원한 액션과 유쾌한 웃음으로 극장가를 들썩이 한다.

개성 있는 배우들의 유쾌한 케미스트리와 리듬감 있는 전개로 입소문 열기를 더하고 있는 '부활남'이 다채로운 한국 영화로 풍성해진 이번 추석 극장가에서 유일한 오락 액션 영화로 카타르시스를 선사할 예정이다.

'부활남'은 평범한 취업준비생 석환(구교환)이 의문의 죽음을 계기로 72시간 뒤 다시 살아나는 능력을 깨닫는 가운데, 예상치 못한 사건에 휘말리며 겪는 여정을 리드미컬한 연출로 속도감 있게 펼쳐낸다. 특히 야구 배트를 휘두르는 묵직한 타격감부터 도심을 내달리는 추격전, 숨 가쁘게 이어지는 카체이싱까지 연이어 펼쳐지는 액션은 일상의 고민을 잊게 할 시원한 쾌감을 선사한다.

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여기에 부활 능력을 지닌 석환을 집요하게 쫓는 블랙(신승호), 절친 석환을 돕다가 예측 불가한 사건에 휘말리는 사회생활 능력자 직장인 영하(강기영), 당찬 매력을 지닌 동생 예린(김시아)까지 개성 넘치는 캐릭터들이 어우러져 극에 활 력을 불어넣을 예정이다.

앞서 시사회를 통해 영화를 관람한 관객들 사이에서도 '부활남'만의 재미를 향한 열띤 반응이 이어진다. "시험공부하다가 머리 터질 것 같아서 왔는데 싹 잊음"(CGV_지혜****), "출근 스트레스 꽉 차 있었는데 영화 보고 다 씻어냄"(CGV_봄바****), "가족들이랑 팝콘 씹으면서 보기 딱 좋은 영화"(CGV_지혜****), "지루함 느낄 새도 없이 쾌속 질주하는 전개 속도"(CGV_지혜****), "복잡한 거 싹 빼고 오직 스피드와 액션에 올인했네요"(CGV_지혜****), "피곤함도 잊게 만드는 역대급 몰입감의 오락물입니다" (CGV_용감****) 등 관객들은 리드미컬한 전개와 거침없는 액션에 뜨거운 반응을 보내고 있다.

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이처럼 쉴 틈 없는 액션과 생동감 넘치는 캐릭터가 기대되는 '부활남'은 올가을 극장에서 즐길 수 있는 재미로 한국 영화의 열기를 이어갈 것이다.

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채용택·김재한 작가의 동명 웹툰을 영화화 한 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고 '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com