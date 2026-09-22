정준하 子 로하, 훌쩍 큰 키에 훈훈 비주얼..아빠 옆 든든한 지원군

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정준하의 아들 로하가 아빠의 새 매장에서 일손을 돕는 모습이 포착됐다.

21일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 정준하가 새롭게 문을 연 요거트 아이스크림 전문점의 오픈 현장을 담은 영상이 공개됐다.

영상에서 정준하와 아들 로하는 파란색 유니폼을 맞춰 입고 나란히 서서 손님들을 맞았다. 로하는 아빠 옆에서 묵묵히 아이스크림을 뜨며 매장 일을 도와 눈길을 끌었다.

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과거 방송에 출연했을 때보다 훌쩍 자란 로하는 귀여운 꼬마에서 한층 성숙한 소년으로 변신해 훈훈한 비주얼을 뽐내 시선을 사로잡았다.

로하는 앞서 남다른 춤 실력으로도 화제를 모았다. 2021년 정준하가 부캐릭터 'MC 민지'로 데뷔해 신곡 'I SAY WOO! (아새우!)'를 발표했을 당시 뮤직비디오에 출연해 안무를 소화하며 남다른 끼를 발산했다.

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2024년에는 지드래곤의 'POWER (파워)' 안무를 커버하며 여유로운 춤 선과 패션 감각을 선보여 뜨거운 반응을 얻었다.

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한편 정준하는 2012년 10세 연하의 재일교포 아내와 결혼해 슬하에 아들 로하 군을 두고 있다.