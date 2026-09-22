심수봉, 김다현 저격후 반응 "'내가 그렇게 말했다고?' 깜짝 놀라, 컨디션 안좋았다"(사건반장)

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 심수봉 측이 후배 가수 김다현을 향한 공개 비판으로 논란이 불거진 가운데, 당시 무대에서 이 같은 발언이 나오게 된 배경을 설명했다.

21일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 최근 논란이 된 심수봉의 '진안고원 트로트페스티벌' 무대 발언을 집중적으로 다뤘다.

앞서 심수봉은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌'에 참석했다. 이날 심수봉은 자신의 앞 순서로 무대에 오른 김다현의 공연을 언급하며 공개적으로 쓴소리를 했다.

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심수봉은 당시 무대에서 김다현을 향해 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다"고 지적했다. 이어 "노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다"라며 "인생 경험도 해보고, 찾아온 분을 위로해주는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다"라고 말했다.

후배 가수를 향한 공개적인 발언인 만큼 현장 분위기도 다소 당황스러웠던 것으로 전해졌다. '사건반장' 측은 당시 상황에 대해 "현장에 있던 분들도 진지한 상황이라고 생각하지 못한 것 같더라. 짜고 하는 건가 했을 정도로 어이가 없는 이야기였다"고 전했다.

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방송에 따르면 심수봉과 김다현 사이에는 평소 개인적인 교류가 없었던 것으로 알려졌다. 김다현 측은 심수봉을 평소 존경해온 선배 가수로 여겨왔던 만큼, 많은 사람들 앞에서 공개적인 비판을 받은 것에 당황스럽다는 입장을 밝히기도 했다. 특히 그는 이동 중 해당 영상을 접하고 8분간 눈물을 펑펑 흘렸다고.

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논란이 커지자 심수봉 측은 당시 상황에 대한 설명을 내놨다. 심수봉 측 관계자는 당시 심수봉의 컨디션이 좋지 않은 상태였으며, 자신과 맞지 않는 댄스 음악을 계속 듣게 되면서 불편함이 쌓여 있었다고 설명했다.

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또 평소 심수봉이 우려해왔던 이른바 '영 트로트'에 대한 자신의 견해를 이야기하는 과정에서 표현이 적절하지 못했던 것이라고 해명했다. 특정 후배 가수를 겨냥해 비난하려는 의도가 있었다기보다, 트로트와 노래에 대한 자신의 생각을 이야기하는 과정에서 말이 과해졌다는 취지다.

특히 심수봉 본인 역시 무대에서 했던 발언의 수위에 놀랐던 것으로 전해졌다. 심수봉 측 관계자는 무대를 마치고 내려온 심수봉에게 당시 발언에 대해 물었고, 심수봉은 "내가 이렇게 말한 줄 몰랐다"며 깜짝 놀란 반응을 보였다고 전했다.

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결국 논란이 확산된 이후 심수봉 측은 공식적으로 사과의 뜻을 밝혔다. 심수봉 측은 "어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"며 사과문을 게재했다.