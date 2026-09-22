김혜수·엄정화가 애 안 낳아서 젊다고?…백지연, '출산=노화' 댓글에 소신

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 백지연이 "여자는 아이를 낳지 않으면 늙지 않는다"는 온라인상의 주장에 대해 자신의 생각을 밝혔다.

백지연은 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼과 출산, 가사 노동이 여성의 삶과 건강에 미치는 영향을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 백지연은 최근 온라인에서 자주 보게 되는 반응을 언급했다. 그는 "요즘 인터넷에 특히 많이 나오더라"며 결혼과 출산을 하지 않은 여성들이 상대적으로 젊어 보인다는 취지의 게시물과 댓글을 짚었다.

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특히 배우 김혜수와 엄정화를 직접 예로 들었다. 백지연은 "김혜수 씨 멋있는 사진, 또 엄정화 씨 운동 많이 하고 탄탄한 복근 사진 같은 게 나오면 댓글에 '역시 여자는 애를 낳지 않으면 안 늙어' 이런 말이 있다"고 말했다.

1969년생 김혜수와 1969년생 엄정화는 꾸준한 자기관리와 운동 등으로 변함없는 모습을 보여주며 화제를 모아왔다. 두 사람 모두 미혼으로 자녀가 없다.

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하지만 백지연은 이 같은 사례만으로 출산 여부와 노화를 직접 연결하는 시선에는 선을 그었다. 그는 "그런 말을 보면 '뭐야' 이런 생각이 들 수도 있는데 사실은 아기를 낳고 안 낳고가 아니고…"라며 단순히 결혼이나 출산 여부만으로 개인의 건강과 노화를 설명하기 어렵다는 취지로 이야기를 이어갔다.

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백지연은 앞서 결혼한 남녀의 기대수명과 건강, 자녀 유무에 따른 사망 위험 등을 다룬 연구 결과도 소개했다. 그는 결혼한 남성이 그렇지 않은 남성보다 오래 산다는 연구 결과와 함께, 자녀가 있는 여성과 없는 여성을 비교한 연구도 언급했다.

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또 맞벌이 부부 사이에서도 여성의 가사노동 시간이 남성보다 길게 나타난 통계를 거론하며 결혼 후 여성에게 상대적으로 많은 돌봄과 가사 부담이 집중되는 현실도 짚었다.

다만 이를 근거로 "결혼하고 아이를 낳으면 여성만 손해"라는 식으로 결론 내리는 것 역시 경계했다.

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백지연은 결국 중요한 것은 결혼이나 출산 그 자체가 아니라 함께 살아가는 사람들의 관계와 태도라고 강조했다. 그는 "남편의 성격이나 가족들의 습관, 행동이나 말 한마디라도 따뜻하고 격려하고 서로 위해주는 분위기면 좋은 것"이라며 반대로 배우자를 힘들게 하는 관계라면 남편이든 아내든 건강에 부정적인 영향을 받을 수 있다고 설명했다.

그러면서 부부 사이에서 작은 일에도 "고맙다"고 표현하는 태도의 중요성을 강조했다. 은퇴 후 집에 머무는 남편을 두고 이른바 '삼식이', '젖은 낙엽'이라고 부르는 현상에 대해서도 평생 직장생활과 인간관계를 견뎌온 배우자의 입장을 서로 이해할 필요가 있다고 말했다.

백지연은 결론적으로 결혼과 출산을 어느 한쪽의 정답으로 제시하지 않았다. 그는 "이게 꼭 '결혼해야 해', '혼자 살아요', '애를 낳아야 해', '애를 낳지 말아요' 이런 게 아니다"라며 "결국 내 삶의 주인은 나"라는 메시지를 전했다.

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olzllovely@sportschosun.com