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'개코와 15년만 이혼' 김수미, "민폐 안 되려고"…아픔 딛고 모델 데뷔

이지현 기자

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입력

'개코와 15년만 이혼' 김수미, "민폐 안 되려고"…아픔 딛고 모델 데뷔

[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 개코의 전 아내이자 사업가 김수미가 모델로 나선 근황을 공개했다.

김수미는 21일 자신의 SNS에 화보 촬영 현장에서 찍은 여러 장의 사진과 함께 "요즘 멋지고 예쁜 모델들이 참 많은데 저를 찾아주셔서 너무 감사한 마음입니다"라는 글을 게재했다.

공개된 사진 속 김수미는 짧은 헤어스타일에 슬림한 몸매가 돋보이는 의상을 소화하며 모델 못지않은 분위기를 자아냈다. 특히 발레 바를 배경으로 한 촬영에서는 발레 슈즈와 니삭스를 활용한 스타일링으로 우아하면서도 차분한 분위기를 완성했다.

이번 촬영을 위해 한 달간 운동과 식단 관리에도 공을 들였다고 밝혔다. 김수미는 "민폐되지 않으려고 한 달 동안 운동도 열심히 하고 식단도 했는데, 덕분에 건강한 한 달을 보냈어요"라고 전했다.

이어 촬영을 무사히 마친 듯 "이제 저는 생맥 한잔하러 갑니다. 하하"라고 덧붙이며 유쾌한 모습을 보였다.

사진에서도 한 달간의 관리가 엿보였다. 민소매 상의와 짧은 스커트, 발레복을 연상시키는 의상 등을 입은 김수미는 군살 없는 몸매와 또렷한 보디라인을 드러내 눈길을 끌었다.

'개코와 15년만 이혼' 김수미, "민폐 안 되려고"…아픔 딛고 모델 데뷔

김수미는 다이나믹듀오 개코와 지난 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 결혼 15년 만인 올해 이혼 소식을 알렸다. 당시 양측은 오랜 시간 대화를 거쳐 부부 관계를 정리하기로 했으며, 부모로서의 역할은 함께 이어가겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

이혼 후에도 김수미는 자신의 SNS를 통해 일상과 활동 근황을 전하고 있다. 이번에는 직접 모델로 카메라 앞에 선 모습과 함께 촬영을 위해 한 달간 몸 관리에 집중한 과정을 공개하며 새로운 근황을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com

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