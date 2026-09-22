"승리 회사·버닝썬 자금?"..'다이소 입점' 제이엠솔루션, 공식 해명 "사업·경제적 관계 없다"[공식](전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 국민 생활용품점 다이소에도 입점한 화장품 브랜드 '제이엠솔루션'이 그룹 빅뱅 출신 승리(본명 이승현) 및 이른바 '버닝썬 사건'과 관련해 온라인상에서 확산되고 있는 각종 루머에 대해 사실이 아니라며 선을 그었다.

제이엠솔루션 측은 지난 21일 공식 계정을 통해 입장문을 게재했다. 최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 제이엠솔루션이 승리와 관련된 브랜드이며, 이른바 '버닝썬 사건' 자금으로 설립된 회사라는 취지의 주장이 확산되자 직접 사실관계를 설명하고 나선 것이다.

먼저 제이엠솔루션 측은 "최근 일부 SNS 및 온라인 커뮤니티에서 제이엠솔루션을 이승현(승리) 및 버닝썬 사건과 연결하는 사실과 다른 내용이 확산되며 고객 여러분께 심려와 혼선을 드리게 된 점에 대해 송구스럽게 생각한다"며 고개를 숙였다.

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이어 과거 승리 측과 사업 논의가 있었던 사실 자체는 인정했다. 다만 실제 사업으로 이어지기 전에 해당 계획을 철회했으며, 현재의 제이엠솔루션과는 별개의 사안이라는 설명이다.

제이엠솔루션 측은 "과거 이승현(승리) 측으로부터 사업 제안을 받고 주식회사 제이엠타운을 설립하였으나, 버닝썬 사건이 불거지면서 해당 사업은 시작 전 철회됐고, 해당 법인은 실제 영업 및 매출 발생 없이 2019년 해산·청산 완료하였다"고 설명했다.

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승리와 제이엠솔루션 사이에 현재까지 어떠한 투자나 지분 관계도 없었다는 점도 분명히 했다. 회사 측은 "이승현(승리) 씨는 과거부터 현재까지 제이엠솔루션에 투자하거나 지분을 보유한 사실이 없으며, 제이엠솔루션 제품의 기획·제조·유통·영업 등에 관여한 사업적·경제적 관계도 없다"고 선을 그었다.

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이어 온라인상에서 확산되고 있는 구체적인 주장에 대해서도 사실이 아니라고 강조했다.

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제이엠솔루션 측은 "따라서 '제이엠솔루션은 이승현(승리)의 회사다', '이승현(승리)이 제이엠솔루션의 오너다', '버닝썬 자금으로 만들어진 화장품이다' 등의 주장은 사실과 명백히 다르다"라고 전했다.

허위 또는 왜곡된 주장에 대해서는 법적 대응을 예고했다. 지피클럽 측은 왜곡된 주장을 반복적으로 유포하거나 과거의 제한적인 사실관계를 현재와 연결해 사실인 것처럼 확산하는 게시물에 대해서는 법무팀 및 외부 법무법인을 통해 관련 증거를 확보한 뒤 필요한 모든 절차를 밟아 강력하게 대응하겠다는 방침을 밝혔다.

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다만 과거 사업 추진 과정에서의 판단이 현재 거래처와 소비자들에게 우려를 안겼다는 점에 대해서는 책임을 통감한다는 입장도 함께 전했다.

제이엠솔루션 측은 "실제 사업으로 이어지지 않았더라도 당시의 판단이 현재 거래처와 소비자 여러분께 우려를 드렸다는 점에 대해 깊은 책임감을 느끼고 있다. 앞으로도 브랜드와 제품에 대한 신뢰를 지키기 위해 책임 있게 대응하겠다. 다시 한번 제이엠솔루션을 아껴주시는 고객 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송하다"라고 전했다.

한편 승리는 2006년 그룹 빅뱅의 멤버로 데뷔해 국내외에서 활동했으나 2019년 이른바 '버닝썬 게이트'를 둘러싼 논란의 중심에 서면서 팀에서 탈퇴하고 연예계에서 은퇴했다.

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이후 성매매 알선, 상습도박, 외국환거래법 위반 등 9개 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 2022년 대법원에서 징역 1년 6개월을 확정받았다. 복역을 마친 뒤 2023년 2월 만기 출소했다.

연예계를 떠난 이후에도 승리는 각종 구설에 이름이 오르내리며 대중의 관심을 받아왔다. 최근에는 폭행 시비와 관련해서도 언급되면서 다시 한번 주목받았다.

다음은 주식회사 지피클럽 입장문 전문

과거 이승현(승리) 측으로부터 사업 제안을 받고 주식회사 제이엠타운을 설립하였으나, 버닝썬 사건이 불거지면서 해당 사업은 시작 전 철회됐고, 해당 법인은 실제 영업 및 매출 발생 없이 2019년 해산·청산 완료하였습니다.

이승현(승리) 씨는 과거부터 현재까지 제이엠솔루션에 투자하거나 지분을 보유한 사실이 없으며,

제이엠솔루션 제품의 기획·제조·유통·영업 등에 관여한 사업적·경제적 관계도 없습니다.

따라서 "제이엠솔루션은 이승현(승리)의 회사다", "이승현(승리)이 제이엠솔루션의 오너다", "버닝썬 자금으로 만들어진 화장품이다" 등의 주장은 사실과 명백히 다릅니다.

당사는 사실과 다른 내용을 반복적으로 유포하거나, 과거의 제한적인 사실관계를 현재 제이엠솔루션과 연결해 왜곡하는 행위를 엄중하게 보고 있습니다.

현재 관련 게시물에 대해서는 법무팀 및 외부 법무법인을 통해 증거를 확보하고 있으며, 악의적인 허위사실의 작성·유포에 대해서는 필요한 모든 법적 대응을 진행할 예정입니다.

실제 사업으로 이어지지 않았더라도 당시의 판단이 현재 거래처와 소비자 여러분께 우려를 드렸다는 점에 대해 깊은 책임감을 느끼고 있습니다.

앞으로도 브랜드와 제품에 대한 신뢰를 지키기 위해 책임 있게 대응하겠습니다.

다시 한번 제이엠솔루션을 아껴주시는 고객 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.

감사합니다.

주식회사 지피클럽

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com