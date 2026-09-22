'독박투어'에 지드래곤 깜짝 등판…철원 군장점 전역복 영상에 '좋아요' 폭발

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] '끝까지 간다! 독박투어' 철원 편이 높은 시청률 상승세를 기록하며 GD의 '좋아요'까지 끌어내 화제다.

19일 방송된 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 16회는 닐슨코리아에 따르면 '타깃 시청률'인 '남녀2049'에서 0.674%(채널S·E채널 합산 수치)를 기록해 동시간대 '타깃 시청률' 2위에 등극했다. 이는 전주 대비 약 350% 이상 상승한 수치이며, 이날의 가구 평균 시청률 역시 1.2%로 좋은 성적을 거뒀다.

특히 '남성 40대'는 1.05%, '여성 40대'는 1.7%에 육박했다. 직재방에서의 시청률 역시 효율이 좋았다. '남녀2049'의 경우, 0.659%로 본방과 거의 차이가 없었으며, '남성 40대'는 1.781%, '여성 30대'는 1.018%로 본방송보다 오히려 수치가 높았다. 타깃 시청률인 '남녀2049' 기준으로 '분당 최고 시청률'은 0.833%(채널S 기준, 가구 1.2%)로, 유세윤이 자신이 근무했던 군부대를 즉흥으로 찾아가는 장면이 시청자들의 가장 뜨거운 관심을 받았던 '최고의 1분'으로 확인됐다.

Advertisement

방송 후 온라인에서의 반응도 폭발적이었다. 이날 '독박즈'는 철원군으로 국내 여행을 떠나, '군인백화점'을 통하는 철원 시내의 '군장점'을 찾는 모습을 보여줬다. '군장점'에서 '독박즈'는 GD가 백골부대 때 이곳을 방문했던 에피소드를 사장님에게 듣고 신기해했다. 이에 사장님은 입구 쪽에 걸린 'GD의 백골부대 전역 군복'을 보여주면서 "GD가 제대할 때 선물해주려고 특별히 제작한 것"이라고 설명했다. 그런데, 해당 영상이 SNS와 유튜브 등에 공개되자 GD(지드래곤, 권지용)이 직접 '좋아요'를 눌러 온라인에서 뜨거운 화제를 불러일으킨 것이다.

에피소드의 '당사자'인 GD의 등판에 '독박투어' 시청자들은 "와우, GD가 '독박투어' 시청한 것 인증했네", "'독박투어' 영향력이 어마무시하구나. 지드래곤도 '좋아요' 눌러주다니 대박이다", "이날 장동민이 '철원 군부대' 에피소드 얘기하면서 자기가 부르면 지드래곤도 온다고 큰소리쳤는데, 아예 없는 말은 아닌 듯~", "철원군 편 보면서 군 시절 추억 떠올라 너무 공감 가고 좋았다" 등 열띤 반응을 보냈다.

Advertisement

시청률 상승세와 함께 온라인에서도 화제를 불러 모은 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어'는 26일(토) 밤 9시 방송되는 17회에서 철원 편 2탄으로 알찬 정보와 웃음을 선사할 예정이다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com