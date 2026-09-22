블핑 리사, 英 길거리서 '태국 차은우'와 팔짱...열애설 재점화 [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 블랙핑크 리사가 태국 배우 블루 퐁티왓과 런던에서 함께 있는 모습이 포착됐다는 주장이 나오면서 또다시 열애설에 휩싸였다.

최근 해외 온라인 커뮤니티와 SNS에는 리사와 블루 퐁티왓으로 추정되는 두 사람이 영국 런던 거리를 함께 걷는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

영상 속 여성은 트렌치코트에 모자를 착용했고, 옆에 선 남성은 어두운색 옷에 선글라스를 쓴 채 나란히 거리를 걷고 있다. 특히 두 사람이 대화를 나누는 과정에서 남성이 여성 쪽으로 몸을 기울이는 모습과 여성이 그의 팔짱을 끼고 걷는 장면이 포착되면서 두 사람의 관계를 둘러싼 관심이 커졌다.

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다만 영상에는 두 사람의 얼굴이 선명하게 담기지 않아 실제 리사와 블루 퐁티왓인지는 확인되지 않았다. 일부 네티즌들은 영국 공항에서 직접 짐을 끌고 이동하는 리사의 모습이 목격됐고, 다른 장소에서도 두 사람이 함께 있는 것으로 추정되는 장면이 포착됐다며 영상 속 인물이 이들이라고 주장하고 있다.

리사와 블루 퐁티왓을 둘러싼 열애설은 이번이 처음이 아니다. 두 사람은 태국을 비롯해 홍콩과 일본 등에서 함께 시간을 보냈다는 목격담이 잇따르며 친구 이상의 관계가 아니냐는 추측이 이어지고 있다.

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특히 리사와 그의 가족이 블루 퐁티왓 모친의 생일 파티에 참석했다는 목격담과 관련 사진까지 확산되면서 열애설에 힘을 싣고 있다. 반면 두 사람이 오랫동안 알고 지낸 가까운 친구인 만큼 함께 여행하거나 친밀한 모습을 보였다는 이유만으로 연인 관계라고 단정해서는 안 된다는 반응도 나오고 있다.

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2000년생인 블루 퐁티왓은 1997년생 리사보다 3세 연하다. 태국에서 배우 겸 모델로 활동 중이며, 수려한 외모로 팬들 사이에서 '태국 차은우'라고도 불린다.

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이번 열애설은 리사가 프레데릭 아르노와 결별설에 휩싸인 가운데 불거져 더욱 관심을 모았다. 리사는 2023년부터 베르나르 아르노 LVMH 회장의 아들인 프레데릭 아르노와 여러 차례 교제설에 휩싸였다. 두 사람은 해외에서 함께 있는 장면이 포착됐고, 리사가 아르노 일가와 어울리는 모습도 공개됐다.

리사는 열애 사실을 공식적으로 인정하지는 않았지만 프레데릭 아르노와 공식 석상에 함께 등장하는 등 주변의 시선을 크게 의식하지 않는 행보를 보였다.

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그러나 지난 6월 두 사람의 결별설이 제기됐다. 미국 유명 패션 매거진 '베니티 페어'는 여름호 기사에서 리사 측 홍보 담당자가 연애 관련 질문을 삼가 달라고 사전에 요청한 점과 올해 초 열린 리사의 생일 파티에 프레데릭 아르노가 불참한 점 등을 언급하며 두 사람이 결별한 것으로 보인다고 전했다.

한편 리사는 오는 27일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열리는 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(VMA)에 참석한다.

솔로곡 'Dream'으로 '베스트 팝'(Best Pop), '베스트 K팝'(Best K-Pop), '베스트 시네마토그래피'(Best Cinematography), '베스트 에디팅'(Best Editing) 등 총 4개 부문 후보에 이름을 올린 리사는 이날 신곡 'SaWaDiKa'의 첫 라이브 무대도 선보일 예정이다.