[속보] 박신혜♥최태준, 오늘(22일) 둘째 딸 출산…"산모·아이 건강"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박신혜·최태준 부부가 둘째 딸을 품에 안았다.

22일 박신혜 소속사 솔트엔터테인먼트는 공식입장을 통해 "박신혜 배우가 오늘(9월 22일) 건강한 딸을 출산해 박신혜·최태준 부부에게 또 한 명의 새 가족이 생겼다는 기쁜 소식을 전해드린다"고 밝혔다.

이어 "현재 산모와 아이 모두 건강하며, 박신혜 배우는 가족의 사랑과 돌봄 속에 안정과 회복을 취하고 있다"고 전했다.

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소속사는 "아낌없이 축하해주신 모든 분께 마음 깊이 감사드리며 태어난 새 생명에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

이로써 박신혜와 최태준은 첫째 아들에 이어 둘째 딸까지 품에 안으며 두 아이의 부모가 됐다.

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두 사람은 중앙대학교 연극학과 선후배로 인연을 맺었으며 2017년부터 교제를 이어왔다. 2018년 공개 열애를 시작한 뒤 2022년 1월 22일 결혼식을 올리며 부부가 됐다.

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특히 결혼을 발표할 당시 임신 소식도 함께 전해 많은 축하를 받았다. 이후 박신혜는 2022년 5월 31일 첫째 아들을 출산했다.

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그리고 약 4년 만인 지난 4월 둘째 임신 소식이 알려졌다. 당시 소속사는 박신혜가 둘째를 임신 중이며 가을 출산을 앞두고 있다고 밝혔고, 이날 건강한 딸을 출산하면서 박신혜·최태준 부부는 아들과 딸을 둔 네 가족이 됐다.

한편 박신혜는 출산 후 SBS '지옥에서 온 판사' 시즌2로 복귀할 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com