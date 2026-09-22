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소유, 고칼로리 음식 다 먹고 68→48kg '뼈말라'됐는데 "살 더빠졌다"..비결은?

김소희 기자

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소유, 고칼로리 음식 다 먹고 68→48kg '뼈말라'됐는데 "살 더빠졌다"..비결은?

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 소유가 최근 또 몸무게가 빠졌다고 고백했다.

21일 유튜브 채널 '소유기'에는 '왜 벌써 9월 말이야…? (친구들만나고대학축제가고운동하고회식하고)'라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상 속 소유는 대학 축제 무대부터 회식, 운동, 전시회 관람, 라디오 출연까지 쉴 틈 없이 이어지는 스케줄 속에서도 꾸준히 자기관리를 이어가는 모습이 담겼다.

이날 SBS 라디오 스케줄을 앞두고 헤어와 메이크업을 받던 소유는 액세서리를 착용하던 중 예상치 못한 변화를 발견했다. 평소 착용하던 반지를 손가락에 끼워보던 순간, 반지가 이전보다 헐거워진 것을 알아챈 것.

소유는 반지를 이리저리 끼워보더니 "너무 크다"며 놀라워했고, 이내 "아, 나 또 살 빠져서 그렇다"라고 말했다.

원래 검지에 맞춰 착용했던 반지가 이제는 검지에 헐거워져 엄지손가락에 끼워야 할 정도가 된 상황. 제작진 역시 화면을 통해 '검지에 맞던 반지가 이제 엄지에 맞는다'는 설명을 덧붙이며 소유의 달라진 체형을 짚었다.

소유, 고칼로리 음식 다 먹고 68→48kg '뼈말라'됐는데 "살 더빠졌다"..비결은?

앞서 소유는 최근 68kg에서 48kg까지 총 20kg 감량에 성공해 화제를 모았다. 감량 비결로는 "고칼로리 음식이면 맛 보는 정도로만 먹었다"라면서 "다이어트 초반에는 위를 줄이기 위해 노력했다. 살이 쪄 있을 땐 위가 늘어나 있기 때문에 처음부터 극단적으로 줄이면 입이 터질 수 있다"라고 말했다.

하지만 극단적으로 음식을 절제하지 않는다고. 그는 "다이어트 방식이 바뀌어서 억지로 참지 않는다"며 먹고 싶은 음식을 피하기보다 양을 조절하는 방식으로 관리하고 있다고 밝혔다.

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