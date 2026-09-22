"카이야 나 진짜 땄어!"…'13년 엑소팬' 선샤오위, 팬싸 약속 지키고 亞게임 金

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[스포츠조선 이지현 기자] 엑소 카이의 응원을 받은 한 팬이 아시안게임 정상에 섰다. 13년간 엑소를 좋아해 온 홍콩 우슈 국가대표 선샤오위가 팬사인회에서 카이와 나눈 약속을 실제 금메달로 완성했다.

선샤오위는 21일 일본에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 우슈 여자 장권 결승에서 9.713점을 기록해 금메달을 차지했다. 이번 대회 홍콩 선수단에서 나온 첫 금메달이기도 하다.

우승 직후 선샤오위가 떠올린 사람 중에는 엑소 카이도 있었다. 선샤오위는 자신의 SNS에 금메달을 인증하며 "나 진짜 아시안게임 금메달 땄어! 이 약속을 지키기 위해 정말 열심히 노력했어요"라는 글을 남기고 엑소와 카이의 공식 계정을 태그했다.

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그가 말한 '약속'의 사연도 함께 공개됐다. 과거 카이의 팬사인회에 참석했던 선샤오위는 카이와 금메달을 두고 대화를 나눴다. 공개된 영상에서 카이가 "금메달 딸 수 있어?"라고 묻자 선샤오위는 "최선을 다하겠다"고 답했다. 팬과 스타 사이의 짧은 대화였지만 선샤오위에게는 훈련을 이어가는 또 하나의 동력이 됐다.

특히 선샤오위는 하루아침에 만들어진 '성공한 팬'이 아니었다. 그는 지난 7월 엑소 멤버들과 함께 찍은 사진을 공개하며 무려 13년 동안 엑소의 팬이었다고 밝혔다. 어린 시절 엑소가 무대 위에서 빛나는 모습을 보며 자신 역시 무대에서 빛나고 싶다는 꿈을 키웠고, 이후 10년 넘게 선수 생활과 훈련을 이어왔다고 털어놓기도 했다.

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오랜 시간 좋아했던 가수들을 직접 만난 뒤에는 "더 강해질 힘을 얻었다"며 각별한 마음을 드러냈다. 당시 선샤오위는 엑소 멤버들을 향해 "13년 동안 잘못된 사람을 쫓지 않았다"며 자신의 청춘과 함께해주고 발전할 동기를 준 것에 감사하다는 뜻도 전했다.

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이번 아시안게임에서도 그의 팬심은 곳곳에서 드러났다. 선샤오위는 경기 의상을 보여주며 "옷에 엑소 있다"고 직접 소개하는가 하면, 오는 11월 6일부터 8일까지 예정된 엑소 앙코르 콘서트를 언급하며 "앙콘에서 만나요"라고 예고했다. 국가대표 선수로 금메달을 딴 뒤 다시 팬으로 돌아가 공연장을 찾겠다는 것.

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금메달까지 가는 과정은 치열했다. 선샤오위는 여자 장권 결승에서 9.713점을 받아 마카오의 소우초만(9.710점)을 단 0.003점 차로 제쳤다. 인도네시아의 에우제니아 디바 위도도가 9.706점으로 동메달을 차지했다. 금·은·동메달이 불과 0.007점 사이에서 갈린 초접전이었다.

세 번째 아시안게임 출전 만에 개인 첫 금메달을 손에 넣은 선샤오위는 경기 후 "꿈만 같다. 이 순간을 기다려왔다"고 벅찬 마음을 밝혔다.

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이번 우승으로 선샤오위는 홍콩의 선수 포상 제도에 따라 100만 홍콩달러, 한화 약 1억7000만원대의 포상금도 받게 된다.

olzllovely@sportschosun.com