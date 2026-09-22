[공식]'최태준♥'박신혜, 두 아이 엄마됐다…"오늘(22일) 득녀"(전문)

박신혜. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박신혜가 두 아이의 엄마가 됐다.

박신혜 소속사 솔트엔터테인먼트는 22일 "박신혜 배우가 오늘 건강한 딸을 출산해 박신혜, 최태준 부부에게 또 한 명의 새 가족이 생겼다는 기쁜 소식을 전해드린다"고 밝혔다.

이어 "현재 산모와 아이 모두 건강하며, 박신혜 배우는 가족의 사랑과 돌봄 속에 안정과 회복을 취하고 있다"며 "아낌없이 축하해주신 모든 분께 마음 깊이 감사드리며 태어난 새 생명에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드린다"고 전했다.

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이로써 박신혜와 최태준은 첫째 아들에 이어 둘째 딸까지 품에 안으며 두 아이의 부모가 됐다.

1990년생인 박신혜는 한 살 연하인 배우 최태준과 4년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 같은 해 5월 첫째 아들을 출산했다.

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2003년 가수 이승환의 '꽃' 뮤직비디오로 데뷔한 박신혜는 드라마 '천국의 계단', '미남이시네요', '상속자들', '피노키오' 등에 출연하며 한류 스타로 사랑받았다. 결혼과 첫째 출산 이후에도 '닥터슬럼프', '지옥에서 온 판사' 등을 통해 활발한 연기 활동을 이어왔다. 최근에는 지난 3월 종영한 tvN '언더커버 미쓰홍'에서 주연으로 활약했다.

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당분간은 출산 후 회복에 집중할 예정이다. 이후 2027년 편성 예정인 SBS 드라마 '지옥에서 온 판사2'를 통해 안방극장에 복귀할 전망이다.

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남편 최태준은 2001년 드라마 '피아노'로 데뷔하고, 드라마 '다리미 패밀리' 등에 출연했다.

다음은 박신혜 측 입장 전문.

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안녕하세요, 박신혜 배우 소속사 솔트엔터테인먼트입니다.

박신혜 배우가 오늘(9월 22일) 건강한 딸을 출산해 박신혜ㆍ최태준 부부에게 또 한 명의 새 가족이 생겼다는 기쁜 소식 전해드립니다.

현재 산모와 아이 모두 건강하며, 박신혜 배우는 가족의 사랑과 돌봄 속에 안정과 회복을 취하고 있습니다.

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아낌 없이 축하해주신 모든 분께 마음 깊이 감사드리며 태어난 새 생명에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com