"헤어진 거 맞죠?" 22기 현숙, 이별 권유 댓글마다 '좋아요'..16기 광수와 '결별 암시'

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[스포츠조선 조윤선 기자] '22기 현숙' 김소연이 '16기 광수' 정일대와의 이별을 권하는 댓글에 잇달아 '좋아요'를 누르며 결별을 암시하는 듯한 모습을 보였다.

김소연은 지난 14일 JTBC '연애전쟁' 방송 이후 정일대와 관련된 게시물을 모두 삭제했다. 이어 21일 방송이 끝난 뒤에는 두 사람이 서로의 SNS 계정을 언팔로우한 사실이 알려지면서 결별설이 다시 불거졌다.

이날 방송에서는 김소연의 입장이 담긴 VCR을 통해 두 사람의 일상 속 갈등이 공개됐다. 정일대는 약속 시간에 40분 늦고도 사과하지 않은 채 짜증을 냈고, 반복되는 투덜거림으로 김소연을 눈치 보게 했다.

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갈등은 경제적인 문제에서 더욱 깊어졌다. 김소연은 "오빠가 모아둔 돈이 0원이고 심지어 빚까지 있다"며 데이트 비용도 대부분 자신이 부담했다고 밝혔다. 정일대 역시 대기업 퇴사 후 시작한 사업이 실패하면서 빚을 지게 됐다고 털어놨다. 제주도 여행을 위해 김소연이 숙소와 맛집 등 약 200만 원 상당의 협찬을 구했지만, 정일대가 비행기와 렌트비로 약 50만 원을 부담해야 하자 여행을 취소했다는 사실도 공개됐다.

두 사람은 김소연의 딸과 2세 문제를 두고도 첨예하게 맞섰다. 정일대는 "아이는 알아서 잘 큰다"라고 말하며 아이의 기념일 등을 대수롭지 않게 여겨 김소연을 서운하게 했다.

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정일대는 김소연이 가정폭력으로 이혼 한 것을 알면서도 이혼 사유를 미러링하겠다며 "왜 맞았는지 알겠다"라고 김소연에게 폭언을 했다고 밝혀 충격에 빠지게 했다. 김소연은 이로 인해 정신과 치료를 받기 시작했다고 고백했다.

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이에 서장훈은 "이렇게까지 연애를 할 필요가 있나?"라며 안타까움을 드러냈다. 이효리 역시 김소연에게 자신을 먼저 지키라며 관계를 다시 생각해 보라고 조언했다. 그러나 두 사람은 깊은 고민 끝에 일단 만남을 이어가기로 했다.

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하지만 방송 내용과 달리 김소연의 SNS에서는 결별을 암시하는 듯한 움직임이 이어졌다. 김소연은 "헤어진 거 맞죠? 다시는 만나지 마세요"라는 댓글과 자신을 응원하며 이별을 권하는 댓글에 잇달아 '좋아요'를 눌렀다.

또 다른 네티즌이 "이효리 님의 말처럼 자신을 많이 사랑하고 자신감을 잃지 마라. 충분히 사랑받을 자격이 있다. 세상에는 좋은 남자가 많으니 용기를 잃지 마라"고 응원한 댓글에도 '좋아요'를 남겼다.

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커플 게시물 삭제에 이어 언팔로우와 의미심장한 댓글 반응까지 이어지면서 두 사람의 결별설은 더욱 확산되고 있다. 다만 김소연과 정일대 모두 결별 여부를 직접 밝히지는 않았다.