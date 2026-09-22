"실제 영상 보니 더 안쓰러워"…한승연, 목 디스크 통증에 허리 짚고 버틴 현장

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 카라 한승연이 목 디스크 치료 중에도 대학 축제 무대에 올라 안무를 소화했다. 실제 공연 모습을 보니 목과 상체 움직임을 최대한 줄인 듯한 모습이 포착되면서 팬들의 걱정이 이어지고 있다.

카라는 지난 18일 서강대학교 축제 무대에 올라 학생들과 만났다. 이날 카라는 '프리티 걸(Pretty Girl)'을 시작으로 '허니(Honey)', '루팡', '스텝(Step)', '미스터'까지 대표곡 5곡을 연이어 선보였다.

공연 이후 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 무대 영상이 확산되면서 특히 한승연의 움직임에 시선이 쏠렸다.

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공개된 영상에서 한승연은 다른 멤버들과 함께 안무를 소화하면서도 목을 비교적 꼿꼿하게 세운 채 고개 움직임을 최소화하는 모습을 보였다. 상체를 크게 흔들거나 목을 사용하는 동작에서도 움직임의 폭을 줄였고, 일부 장면에서는 허리를 짚는 모습도 포착됐다.

특히 '스텝'과 '미스터' 등 카라의 대표곡은 상체와 고개를 적극적으로 사용하는 안무가 포함돼 있지만, 한승연은 목에 부담이 갈 만한 동작을 최대한 줄이면서 팔과 하체 중심으로 안무를 이어간 것으로 보인다. 앞서 지난 8월 무대에서도 한승연이 목을 곧게 세우고 고개와 상체 움직임을 제한한 채 '스텝'을 소화하는 모습이 공개돼 팬들의 걱정을 산 바 있다.

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그럼에도 한승연은 무대에서 미소를 보이고 노래를 부르며 예정된 공연을 끝까지 소화했다. 다만 평소 카라 무대에서 보여주던 역동적인 움직임과 차이가 있었던 만큼 온라인에서는 "건강이 먼저다", "춤을 조금 줄여도 괜찮을 것 같다", "쉬면서 치료했으면 좋겠다" 등 우려 섞인 반응이 이어졌다.

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한승연의 건강 상태가 알려진 것은 지난달이다. 당시 생일을 맞아 팬들이 마련한 공간을 방문한 한승연이 손을 눈에 띄게 떠는 모습이 영상에 담기면서 건강 이상을 걱정하는 목소리가 나왔다.

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이에 소속사 아에르엔터테인먼트 측은 지난 8월 9일 "한승연이 최근 목 디스크 증상이 심해져 손 떨림 증상을 보였다"고 밝혔다. 또 한승연이 의료진의 치료를 받고 있으며 목 디스크 외에 다른 건강 문제는 없다고 설명했다.

이후에도 한승연은 활동을 이어왔다. 지난달 무대에 이어 이번 서강대학교 축제에도 카라 멤버들과 함께 오른 가운데, 치료 중이라는 사실이 알려진 상황에서 목 움직임을 제한하며 안무를 소화하는 모습이 다시 포착되면서 팬들의 걱정도 커진 상황이다.

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한편 한승연은 2007년 카라로 데뷔해 '프리티 걸', '허니', '미스터', '루팡', '스텝' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.

olzllovely@sportschosun.com