태진아, ♥치매 아내 7년째 간병 "하루 약만 13번→기저귀 수시로 갈아, 그게 내 의무"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 태진아가 치매 투병 중인 아내 이옥형 씨를 향한 지극한 순애보를 전하며 가슴 먹먹한 울림을 안기고 있다.

지난 22일 공개된 유튜브 채널 'CGN'의 추석 특집 영상에는 데뷔 55주년을 맞이한 가요계의 거목 태진아가 출연해, 지난 7년간 치매를 앓고 있는 아내를 곁에서 묵묵히 돌보며 살아가는 일상을 털어놓았다.

이날 방송에서 태진아는 현재 아내의 상태에 대해 "하루에 약을 13번 나눠서 준다. 또 화장실도 혼자 가는 인지능력이 없으니 기저귀, 팬티도 갈아줘야 한다"며 "옛날같이 방송, 가요무대 할 수 있는 여유가 없다"라고 털어놓았다.

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이어 삶의 무게중심이 온전히 아내를 향해 있음을 고백했다. 태진아는 "제가 움직이는 100% 중 90%가 사라졌다. 미세하게 10% 남아있고, 90%는 아내 옆에 있어야 한다"라며 고단한 간병 생활의 현실을 가감 없이 전했다.

그러나 이토록 고된 일상 속에서도 그의 목소리에는 원망이나 지친 기색 대신 묵직한 책임감과 깊은 사랑만이 묻어났다. 태진아는 "그게 제가 해야 할 의무지 않냐"라며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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아내와의 세월을 돌아보기도 했다. 그는 "벌써 아내가 치매를 진단받은 지 7년 됐다"며 "인지 능력이 많이 떨어진 건 2년 됐다. 한 3~4년 전부터 안 좋아졌다"라고 설명했다.

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이날 MC 김재원이 "비교적 치매 진행이 천천히 진행되는 것 같다"라고 하자, 태진아는 "그게 참 감사하다. 저는 기도를 시도때도 없이 한다. 아내가 안 일어나면 손 붙잡고 기도한다. 그럼 또 일어난다"라며 신앙심을 고백했다.

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아울러 자신만의 특별한 간병 철학도 공개했다. 그는 "아기라고 생각해야 한다. '아이고 예쁘다', '사랑한다'라고 해줘야 한다. 예쁘다, 사랑한다는 소리를 좋아한다"라며 아내를 대하는 애틋한 마음을 가늠케 했다.

힘겨운 간병 속에서도 오히려 한결 편안해진 근황을 전하기도 했다. 안색이 많이 좋아졌다는 칭찬에 태진아는 "예전에는 활동하는 게 힘들었다. 근데 집에서 같이 있지 않냐"라며 미소를 보여 보는 이들의 뭉클함을 자아냈다.

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한편 태진아는 1981년 이옥형 씨와 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀다. 차남 이루는 가수 겸 배우로 활동 중이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com