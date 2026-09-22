'기안장2' PD "김연경, 기안84 청결 잡도리 담당…노부부 같았다"

기안84(왼쪽), 김연경. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 기안84와 김연경의 색다른 '케미'가 예고됐다.

'기안장2' PD는 22일 서울 마포 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2(이하 '기안장2')' 제작발표회에서 "기안84와 김연경은 오래된 부부 같았다"라며 "김연경은 기안84 청결 부분을 잡도리 담당"이라고 했다.

'기안장2'는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다.

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무엇보다 기안장 1호점이 울릉도 바다 위에 둥둥 떠 있었다면, 이번 2호점은 한겨울 대관령 깊은 산자락에 지어졌다. 1호점을 뛰어넘는 기안84만의 상상력이 발휘된 기상천외한 민박이 찾아온다.

이소민 PD는 "시즌1은 한여름 울릉도를 배경으로 했었다. 시즌2는 정반대인 한겨울로 가면 어떨까 싶었다. 기안84씨에게는 죄송하지만 혹한의 환경에 잘 어울리는 분이신 것 같아서, 한겨울을 잘 보여드릴 수 있는 곳이 어띨까하다가 대관령을 선택하게 됐다. 더 기상천외한 숙소를 만드신다"고 말했다.

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김지현 PD는 "1호점보다 놀랍고 새롭지 않으면 하지 않으면 할 정도로 기안84씨가 부담스러워하셨다. 하늘을 날아 다니는 숙소, 나무에 매달리는 숙소 등이 나왔지만, 현실적으로 구현하기 어려웠다. 그래서 나온 아이디어가 지금의 기안장이다. 세상에서 가장 큰 숙소인데, 다가가면 갈수록 놀랍고 반전이 넘치는 공간이다"

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이번에는 민박 운영 경력이 쌓인 만큼 숙박객을 위한 고민이 깊어지고 성숙해진(?) '경력직 주인장' 기안84와 '사장님'을 돕기도 하고 '잡도리'하기도 하며 야무지게 일 잘하는 '열혈 신입 직원' 김연경, 이준호, 카즈하의 조합이 두 번째 기안장 영업일지를 향한 기대를 높인다

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김 PD는 "사장님과 연경씨가 투닥거리는 모습을 보면 오래된 부부 같기도 하다. 연경씨는 기안84씨 한정으로 잡도리 담당이셨다. 사장님이 씻으셨는지, 양치는 하셨는지, 팬티는 갈아 입으셨는지 청결을 담당하셨다"라고 웃으며 "4인 4색 '찐 케미'가 있다"라고 자신했다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 '대환장 기안장 시즌2'는 22일 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com