넵튠, '막다보니 천하통일' 글로벌 사전예약…中 위챗 미니게임서 500억원 매출

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넵튠이 카이신쟈(Kaixinjia)가 개발한 신작 모바일게임 '막다보니 천하통일'의 글로벌 사전예약을 시작했다.

'막다보니 천하통일'은 삼국지 세계관을 만화풍으로 재해석한 로그라이크 디펜스 게임이다. 적의 공격을 기다리는 일반적인 디펜스 장르와 달리 이용자가 직접 병력을 끊임없이 출격시켜 전선을 밀어붙이는 방식이 특징이다.

한 판의 플레이 시간은 약 5분으로 짧다. 매 전투마다 무작위로 제시되는 선택지를 통해 유닛을 출진시키거나 강화하는 로그라이크 빌드 시스템을 적용해 플레이할 때마다 다른 조합과 전투 양상을 경험할 수 있다.

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근접·원거리·기병·마법·소환 등 다양한 병종이 빠르게 전장에 합류하며 전선이 밀고 당기는 전투를 펼친다. 비접속 상태에서도 자원이 쌓이는 방치형 성장 시스템을 적용해 반복 플레이에 대한 부담도 낮췄다. 관우와 여포 등 삼국지 속 장수들은 귀여운 만화 캐릭터로 재해석했으며, 친구와 함께하는 협동 플레이와 연맹 임무·훈련·대전 등 소셜 콘텐츠도 제공한다. 글로벌 사전예약은 구글플레이와 애플 앱스토어, 공식 게임 홈페이지에서 진행한다. 넵튠은 4분기 정식 출시를 목표로 현지화 작업을 진행하고 있다.

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'막다보니 천하통일'은 지난해 5월 말 중국 위챗 미니게임으로 출시된 이후 약 7개월 만에 누적 매출 2억 6000만위안(약 500억원)을 기록했으며, 위챗 미니게임 매출 10위권에 오른 바 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com