부산 게임 개발자들 한자리에…'Bu:net', 시행착오와 AI 시대 개발법 공유

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게임 하나가 완성되기까지 개발자들은 어떤 선택을 하고, 어디에서 멈추며, 또 어떻게 그 벽을 넘어설까.

부산광역시와 부산정보산업진흥원이 게임 개발 현장의 고민과 경험을 공유하는 자리를 마련했다. 부산정보산업진흥원은 지난 15일 부산문화콘텐츠콤플렉스 5층 복합공간에서 게임 개발자와 업계 관계자, 예비 종사자 등 100여명이 참석한 가운데 'Bu:net 컨퍼런스'를 개최했다.

'우리는 어디서 멈추었고, 어떻게 건넜는가?'를 주제로 열린 이번 행사는 완성된 게임의 성공 사례보다는 개발 과정에서 마주하는 현실적인 문제와 시행착오에 초점을 맞췄다. 제한된 자원 속에서 팀의 방향을 정하는 과정부터 AI를 활용한 개발 방식의 변화, 게임을 실제 출시까지 이어가는 과정 등이 주요하게 다뤄졌다.

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첫번째 세션에서는 그럼피 신성걸 대표가 '왜 난 게임 만들 때 이런 일이…'를 주제로 소규모 개발팀을 운영하며 겪은 경험을 공유했다. 예상하지 못했던 문제와 팀원 간 의견 차이를 조율하는 방법, 한정된 자원 속에서 개발 우선순위를 정하는 과정 등 게임 제작 과정에서 발생하는 현실적인 고민을 짚었다.

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두번째 세션은 AI가 게임 개발 현장에 미치는 변화에 초점이 맞춰졌다. 블루홀스튜디오 신작 개발팀인 Seed 팀의 이승현 디렉터가 'AI 네이티브한 게임 개발, 저는 좀 다르게 봅니다'를 주제로 발표하며 AI를 실제 개발 과정에 적용한 경험과 함께 개발자의 역할 및 업무 방식이 어떻게 달라지고 있는지를 설명했다.

게임을 '만드는 것'에서 '끝까지 완성하는 것'으로 넘어가는 과정도 다뤄졌다. 서클프롬닷 염정규 대표는 대담을 통해 '쿠산: 늑대들의 도시'를 8년간 개발해 온 경험을 공유하며 하나의 게임을 완성하기까지 반복했던 선택과 수정의 과정을 소개했다.

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참가자들의 질문도 개발 현장에 초점이 맞춰졌다. 소규모 팀에서의 의사소통 방법부터 AI 에이전트를 실제 개발 과정에서 어디까지 활용할 수 있는지 등에 대한 질문이 이어졌으며, 연사들은 자신의 경험을 바탕으로 답변했다.

부산정보산업진흥원은 이번 컨퍼런스를 시작으로 지역 게임 개발자와 기업, 예비 종사자 간 교류를 확대한다는 계획이다. 지난달 첫 프로그램인 'Bu:net 밋업데이'를 진행한 데 이어 '인사이트 포럼', '게임인의 밤' 등으로 프로그램을 확장해 개발자들이 지속적으로 경험을 공유할 수 있는 네트워크를 구축할 예정이다.

김종철 부산정보산업진흥원장은 "게임 하나가 완성되기까지는 기술과 아이디어뿐 아니라 수많은 선택과 시행착오, 동료들과의 협업이 필요하다"며 "그 과정에서 얻은 경험과 노하우가 개인이나 한 기업에 머무르지 않고 서로 공유되고 연결될 때 지역 게임산업도 함께 성장할 수 있다"고 말했다.

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이번 행사는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원, 부산광역시, 부산정보산업진흥원이 지원하는 지역기반 게임산업 육성사업의 일환으로 진행됐다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com