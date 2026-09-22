태진아 "6형제에 집 한채씩 다 사줘"..母 잃고 7남매 가장된 '눈물의 가정사'

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 태진아가 찢어지게 가난했던 유년 시절의 아픔을 딛고, 성공 후 형제들 모두에게 집을 선물했던 가슴 뭉클한 과거를 털어놓았다.

지난 22일 공개된 유튜브 채널 'CGN'의 추석 특집 영상에는 데뷔 55주년을 맞이한 가요계의 거목 태진아가 출연해 다채로운 인생 이야기를 진솔하게 풀어놓았다.

이날 태진아는 힘들었던 어린 시절을 회상했다. 그는 "우리 형제가 7남매다. 4남 3녀 중 넷째"라며 "엄마는 일찍 돌아가시고 아버지까지 내가 도와줘야 했다"라고 털어놓았다.

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이어 가난으로 인해 학업을 제대로 마치지 못했던 아픈 기억을 꺼내놓았다. 태진아는 "나는 국민학교까지만 나왔다. 돈이 없었다. 운동회 하는 날 달리기 해서 3등 안에 들어서 새 공책을 받았다"며 "그 정도로 집에 돈이 없었다"라고 고백해 안타까움을 자아냈다.

이후 가수로 데뷔해 16년 만에 '옥경이'로 큰 성공을 거두며 전성기를 맞은 그는 가장 먼저 떠올린 이들은 바로 고생을 함께 나눈 형제들이었다. 태진아는 "막 돈이 들어오기 시작하니까 형제들을 다 불러모았다"면서 "자기 집 있는 사람 손들어보라고 하니 아무도 없더라. 전셋방 사는 사람도 없었다. 다 사글세, 달세방 사는 것이었다"라고 당시를 회상했다.

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이어 태진아는 힘든 형제 자매들을 위해 큰 결심을 내렸던 당시를 떠올리며 "집을 하나씩 다 사주자 결심했다. 큰형부터 시작하고 집을 하나씩 다 사줬다"라고 전해 깊은 울림과 감동을 안겼다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com