엔씨의 서브컬처 신작 '아스트라에 오라티오', TGS 2026 성황리 마무리…3만명 몰렸다

Advertisement

Advertisement

엔씨의 신작 '아스트라에 오라티오(이하 아스오라)'가 일본 최대 게임 전시회인 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에서 첫 시연을 선보이며 글로벌 이용자들과 만났다.

엔씨는 '아스오라'로 TGS 2026에 참가해 총 3만명의 관람객이 부스를 방문했다고 22일 밝혔다. 올해 30주년을 맞은 TGS 2026은 지난 17일부터 20일까지 일본 치바현 마쿠하리 메세에서 열렸다. 엔씨는 '아스오라' 단독 부스를 마련해 게임의 첫 시연 버전을 공개했으며, 게임 초반부 스토리를 담은 '시나리오 상영회'도 진행했다.

현장에서는 이용자들이 '시나리오 모드'와 '전투 모드' 등 주요 콘텐츠를 직접 체험했다. 특히 일반 관람객에게 행사가 개방된 19일에는 시연 대기 시간이 주최 측이 제시한 최대치인 120분에 이르렀으며, 대기줄이 일시적으로 마감되기도 했다.

Advertisement

게임 시연과 현장 이벤트를 통해 제공한 한정판 굿즈도 준비된 수량이 모두 소진됐다. 단독 부스로 출품한 신작에 현지 이용자들의 관심이 집중되면서 '아스오라'의 일본 시장 첫 공개 무대가 흥행 여부를 가늠해볼 수 있는 테스트베드 역할을 했다는 평가다.

Advertisement

다만 TGS 2026은 당초 21일까지 진행될 예정이었지만 태풍의 영향으로 20일 조기 폐막했다. 엔씨는 행사장을 찾지 못한 이용자들을 위해 20일 시연 공간을 긴급 증설해 운영했으며, 21일에는 공식 유튜브를 통해 온라인 시나리오 상영회를 진행했다.

엔씨는 TGS 2026에 이어 '아스오라' 글로벌 CBT를 진행하며 이용자와의 접점을 확대할 계획이다. 행사와 CBT에서 수집한 이용자 의견을 개발에 반영해 게임의 완성도를 높인 뒤 내년 정식 출시한다는 계획이다.

Advertisement

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com