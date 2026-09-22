'기안장2' 기안84 "하늘 나는 집 만들고 싶은데, 북쪽으로 가면…그래도 넷플릭스라면 가능할 듯"

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 기안84가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

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[스포츠조선 정빛 기자] 기안84가 새로운 숙소를 상상했다.

기안84는 22일 서울 마포 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2(이하 '기안장2')' 제작발표회에서 "하늘을 나는 집을 만들고 싶었는데, 북쪽으로 가면 난리날 수 있겠더라"며 "그래도 자본 있는 넷플릭스라면 가능할 것 같았다"라고 했다.

'기안장2'는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다.

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무엇보다 기안장 1호점이 울릉도 바다 위에 둥둥 떠 있었다면, 이번 2호점은 한겨울 대관령 깊은 산자락에 지어졌다. 1호점을 뛰어넘는 기안84만의 상상력이 발휘된 기상천외한 민박이 찾아온다.

이번에는 민박 운영 경력이 쌓인 만큼 숙박객을 위한 고민이 깊어지고 성숙해진(?) '경력직 주인장' 기안84와 '사장님'을 돕기도 하고 '잡도리'하기도 하며 야무지게 일 잘하는 '열혈 신입 직원' 김연경, 이준호, 카즈하의 조합이 두 번째 기안장 영업일지를 향한 기대를 높인다

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2호점 설계에 가장 신경쓴 점으로 기안84는 "제작진분들과 1년 정도 연락을 했다. 아이디어를 10개 정도 던졌다. 시즌1 때도 집이 특이해서, 시즌2가 어려웠다. 아이디어가 안 나오니까, 제작진분이 계속 옆에 있었다. 마감 쫓기듯 하다 보니까, 시즌1보다 더 특이한 집이 나온 것 같다"라며 만족감을 드러냈다.

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이어 "동화 같은 세상을 만들고 싶었는데, 막상 지내보면 힘든 부분도 많았다. 거기서 지내는 게 쉽지 않은데, 직원분들이 버티면서 일을 해나갔다. 끝까지 묵묵하게 해주신 부분들이 감사했다"라고 했다.

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그러면서 "저도 힘들어서 울고 싶었다. 초반에는 즐기는 마음보다는 걱정이 컸다. 숙박객 한 분도 저에게 '표정이 왜 이렇게 어둡냐'고 하시더라. 저는 컴플레인도 그렇고, 방송으로 나갔을 때 재밌을까라고 걱정도 됐었다"라고 털어놨다.

또 "새로운 직원분들이라 적응할 수 있을까 싶었다. 4일 정도 지나니까, 합이 나왔다. 부딪히기도 한다. 그런 부분에서 오히려 직원분들과 가까워진 것 같다. 케미는 확실히 연경씨가 저희를 이끌어 주셨다. 이렇게 단체 생활을 잘 하시는 분은 본 적이 없는 것 같다. 연경씨 품 안에서 최선을 다했다"라고 전했다.

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이어 "제가 오해를 하고 있었는데, 소녀 같은 부분도 있더라. 가장 많이 의지를 하게 됐다"라며 김연경을 칭찬했다.

시즌3에 대한 기대도 높다. 기안84는 "저는 진짜 하늘을 나는 집을 만들고 싶었다. 원체 자본이 있는 회사기 때문에, 넷플릭스라면 가능할 것 같다. 북쪽으로 가면 난리날 수 있다. 그건 안 되니까, 포기하자고 했다. '하울의 움직이는 성'처럼 바퀴를 달고 싶기도 했다. 그건 도로교통법에 걸리더라. 그걸 타협한 게 시즌2인데, 시즌3는 현실적으로 힘들지 않을까 싶다"라고 말했다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 '대환장 기안장 시즌2'는 22일 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com