'기안장2' 김연경 "기안84, 땀 난 상태서 이불 속으로…기준을 바꿔주신 분"

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 김연경이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

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[스포츠조선 정빛 기자] 김연경이 기안84에게 놀라워 했다.

김연경은 22일 서울 마포 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2(이하 '기안장2')' 제작발표회에서 "기안84는 제 기준을 바꿔주신 분"이라며 "기안84 사장님이 땀 많이 난 상태에서도 이불에 들어가더라"고 했다.

'기안장2'는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다.

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무엇보다 기안장 1호점이 울릉도 바다 위에 둥둥 떠 있었다면, 이번 2호점은 한겨울 대관령 깊은 산자락에 지어졌다. 1호점을 뛰어넘는 기안84만의 상상력이 발휘된 기상천외한 민박이 찾아온다.

이번에는 민박 운영 경력이 쌓인 만큼 숙박객을 위한 고민이 깊어지고 성숙해진(?) '경력직 주인장' 기안84와 '사장님'을 돕기도 하고 '잡도리'하기도 하며 야무지게 일 잘하는 '열혈 신입 직원' 김연경, 이준호, 카즈하의 조합이 두 번째 기안장 영업일지를 향한 기대를 높인다

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김연경은 시즌2 합류하게 된 이유에 대해 "시즌1을 너무 재밌게 봤다. 시즌2 섭외왔을 때, 단체 생활에 익숙하기 때문에 숙박객들과 함께 하면 재밌겠다는 생각을 했다. 시즌2에 우리 사장님이 얼마나 기발한 집을 만들지도 궁금했다. 저에게도 너무 좋은 추억이 되겠다 싶어서 같이 하게 됐다"라고 밝혔다.

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가장 큰 숙소라는 점에서는 "제가 키가 있어서 나에게는 편리한 집이지 않을까 했다. 그런데 막상 가보니 저에게도 불편한 집이었다":라고 귀띔했다.

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기안84는 "새로운 직원분들이라 적응할 수 있을까 싶었다. 4일 정도 지나니까, 합이 나왔다. 부딪히기도 한다. 그런 부분에서 오히려 직원분들과 가까워진 것 같다. 케미는 확실히 연경씨가 저희를 이끌어 주셨다. 이렇게 단체 생활을 잘 하시는 분은 본 적이 없는 것 같다. 연경씨 품 안에서 최선을 다했다"라고 전했다.

이어 "제가 오해를 하고 있었는데, 소녀 같은 부분도 있더라. 가장 많이 의지를 하게 됐다"라며 김연경을 칭찬했다.

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그러자 김연경은 "속에 있는 얘기는 아닌 것 같다. 방금 지어낸 얘기인 것 같다"라고 너스레를 떨면서도 "눈을 마주칠 수 있다는 것은 편해진 것 같기도 하다"라고 웃었다. 또 "기안84 사장님이 땀이 많이 난 상태에서도 이불 안에 들어가는 모습을 보고 '뭐지?' 싶더라. 제 기준을 많이 바꿔주신 분이다"라고 에피소드를 밝혔다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 '대환장 기안장 시즌2'는 22일 오후 5시 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com