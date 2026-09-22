'기안장2' 이준호 "2PM 멤버들이 직원이라면, 숙박객으로 가고파"

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 이준호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

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[스포츠조선 정빛 기자] 이준호가 2PM 멤버들에게 초대장을 보냈다.

이준호는 22일 서울 마포 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2(이하 '기안장2')' 제작발표회에서 "2PM 멤버들이 직원이라면, 숙박객으로 가고 싶다"라고 했다.

'기안장2'는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다.

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무엇보다 기안장 1호점이 울릉도 바다 위에 둥둥 떠 있었다면, 이번 2호점은 한겨울 대관령 깊은 산자락에 지어졌다. 1호점을 뛰어넘는 기안84만의 상상력이 발휘된 기상천외한 민박이 찾아온다.

이번에는 민박 운영 경력이 쌓인 만큼 숙박객을 위한 고민이 깊어지고 성숙해진(?) '경력직 주인장' 기안84와 '사장님'을 돕기도 하고 '잡도리'하기도 하며 야무지게 일 잘하는 '열혈 신입 직원' 김연경, 이준호, 카즈하의 조합이 두 번째 기안장 영업일지를 향한 기대를 높인다

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이준호는 "시즌1을 보면서 기안84씨의 상상력과 순수함이 매력포인트로 느껴졌다. 시즌2 섭외가 왔을 때, '나도 기안84 세계관에 동참할 수 있겠구나'라고 생각했다. 얼마나 무시무시한 집이 나올까라는 기대감이 컸다. 도전하는 것을 좋아하는데, 작품 위주로 촬영하니까 새로운 도파민을 찾을 수 있을 것 같았다"고 전했다.

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이어 "힐링과 킬링을 동시에 겪었다. 이게 기안장의 기안84가 아니라면 겪을 수 없는 곳이 아니다. 아마 보시는 분들이 저와 같은 즐거움을 느낄 수 있을 것이라 단언한다"고 덧붙였다.

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이번에도 다채로운 이야기를 가진 숙박객이 찾아온다. 이준호는 "각자 다 다른 사연을 가지고 온 분들이었다. 다른 직업군이기도 했다. 그래서 대화를 나눌 때 다양하더라. 이런 곳이 아니면, 이런 분들을 만날 수 있는 기회가 없지 않을까 싶었다. 그림도 아름다웠는데, 놀러 오신 분들이 이쁜 추억을 많이 가져갈 수 있겠더라"며 고개를 끄덕였다.

시즌1 울릉도, 시즌2 대관령 숙소 중 실제로 돈을 내고 숙박객으로 묵으라면 어디를 선택하겠냐는 질문도 나왔다.

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이준호는 "무페이 1박으로 시즌2 숙소를 가겠다"라며 "돈을 내고도 못 경험할 만한 가치가 있다. 꼭 내야 한다면, 안 내고 1박을 하겠다. 그리고 2PM 멤버들이 직원이라면, 꼭 숙박객으로 가고 싶다"고 바랐다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 '대환장 기안장 시즌2'는 22일 오후 5시 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com