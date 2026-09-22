[SC현장]"2성급으로 올라갔다"…기안84, 김연경→이준호와 혹한의 '기안장2' 오픈(종합)

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 기안84, 김연경, 이준호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

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[스포츠조선 정빛 기자] 울릉도 바다 위에 집을 띄웠던 기안84가 이번엔 한겨울 대관령에 더 기상천외한 숙소를 세우고, 두 번째 영업에 나선다.

22일 서울 마포 호텔나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2(이하 '기안장2')' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 이소민 PD, 김지현 PD, 기안84, 김연경, 이준호가 참석했다. 카즈하는 르세라핌 투어로 인해, 온라인으로 취재진을 만났다.

'기안장2'는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다. 무엇보다 기안장 1호점이 울릉도 바다 위에 둥둥 떠 있었다면, 이번 2호점은 한겨울 대관령 깊은 산자락에 지어졌다. 1호점을 뛰어넘는 기안84만의 상상력이 발휘된 기상천외한 민박이 찾아온다.

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이소민 PD는 "시즌1은 한여름 울릉도를 배경으로 했었다. 시즌2는 정반대인 한겨울로 가면 어떨까 싶었다. 기안84씨에게는 죄송하지만 혹한의 환경에 잘 어울리는 분이신 것 같아서, 한겨울을 잘 보여드릴 수 있는 곳이 어띨까하다가 대관령을 선택하게 됐다. 더 기상천외한 숙소를 만드신다"고 말했다.

한겨울 대관령이라는 점에 안전 부분도 강조했다. 이 PD는 "중간에 폭설이 너무 많이 내렸다. 그쳤으면 좋겠다 싶을 정도였다. 다행히 숙소도 안전했고, 더 예쁜 그림이 나온 것 같다"라고 전했다.

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김지현 PD는 "1호점보다 놀랍고 새롭지 않으면 하지 않으면 할 정도로 기안84씨가 부담스러워하셨다. 하늘을 날아 다니는 숙소, 나무에 매달리는 숙소 등이 나왔지만, 현실적으로 구현하기 어려웠다. 그래서 나온 아이디어가 지금의 기안장이다. 세상에서 가장 큰 숙소인데, 다가가면 갈수록 놀랍고 반전이 넘치는 공간이다"고 소개했다.

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22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 기안84가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

이번에는 민박 운영 경력이 쌓인 만큼 숙박객을 위한 고민이 깊어지고 성숙해진(?) '경력직 주인장' 기안84와 '사장님'을 돕기도 하고 '잡도리'하기도 하며 야무지게 일 잘하는 '열혈 신입 직원' 김연경, 이준호, 카즈하의 조합이 두 번째 기안장 영업일지를 향한 기대를 높인다

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기안84는 "제작진분들과 1년 정도 연락을 했다. 아이디어를 10개 정도 던졌다. 시즌1 때도 집이 특이해서, 시즌2가 어려웠다. 아이디어가 안 나오니까, 제작진분이 계속 옆에 있었다. 마감 쫓기듯 하다 보니까, 시즌1보다 더 특이한 집이 나온 것 같다"라며 만족감을 드러냈다.

이어 "동화 같은 세상을 만들고 싶었는데, 막상 지내보면 힘든 부분도 많았다. 거기서 지내는 게 쉽지 않은데, 직원분들이 버티면서 일을 해나갔다. 끝까지 묵묵하게 해주신 부분들이 감사했다"라고 했다.

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그러면서 "저도 힘들어서 울고 싶었다. 초반에는 즐기는 마음보다는 걱정이 컸다. 숙박객 한 분도 저에게 '표정이 왜 이렇게 어둡냐'고 하시더라. 저는 컴플레인도 그렇고, 방송으로 나갔을 때 재밌을까라고 걱정도 됐었다"라고 털어놨다.

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 김연경이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

김연경은 시즌2 합류하게 된 이유에 대해 "시즌1을 너무 재밌게 봤다. 시즌2 섭외왔을 때, 단체 생활에 익숙하기 때문에 숙박객들과 함께 하면 재밌겠다는 생각을 했다. 시즌2에 우리 사장님이 얼마나 기발한 집을 만들지도 궁금했다. 저에게도 너무 좋은 추억이 되겠다 싶어서 같이 하게 됐다"라고 밝혔다.

가장 큰 숙소라는 점에서는 "제가 키가 있어서 나에게는 편리한 집이지 않을까 했다. 그런데 막상 가보니 저에게도 불편한 집이었다":라고 귀띔했다.

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22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 이준호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

이준호는 "시즌1을 보면서 기안84씨의 상상력과 순수함이 매력포인트로 느껴졌다. 시즌2 섭외가 왔을 때, '나도 기안84 세계관에 동참할 수 있겠구나'라고 생각했다. 얼마나 무시무시한 집이 나올까라는 기대감이 컸다. 도전하는 것을 좋아하는데, 작품 위주로 촬영하니까 새로운 도파민을 찾을 수 있을 것 같았다"고 전했다.

이어 "힐링과 킬링을 동시에 겪었다. 이게 기안장의 기안84가 아니라면 겪을 수 없는 곳이 아니다. 아마 보시는 분들이 저와 같은 즐거움을 느낄 수 있을 것이라 단언한다"고 덧붙였다.

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 행사에 참석하지 못한 카즈하가 화상으로 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

카즈하는 "시즌1을 보고 일상에서는 쉽게 느낄 수 없는 낭만을 손님들과 만들어 가는 게 인상 깊었다. 실제로 경험할 수 있는데 기대가 컸다. 얼마나 파격적일까라는 생각도 들었다. 민박 운영이 처음이라 서툰 부분이 많았지만, 손님들께는 좋은 추억이 될 거라는 생각에 소중한 기억이 됐다"라고 밝혔다.

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 기안84, 김연경, 이준호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

직원들 간의 호흡도 자랑했다. 김 PD는 "사장님과 연경씨가 투닥거리는 모습을 보면 오래된 부부 같기도 하다. 연경씨는 기안84씨 한정으로 잡도리 담당이셨다. 사장님이 씻으셨는지, 양치는 하셨는지, 팬티는 갈아 입으셨는지 청결을 담당하셨다"라고 웃으며 "4인 4색 '찐 케미'가 있다"라고 자신했다.

기안84는 "새로운 직원분들이라 적응할 수 있을까 싶었다. 4일 정도 지나니까, 합이 나왔다. 부딪히기도 한다. 그런 부분에서 오히려 직원분들과 가까워진 것 같다. 케미는 확실히 연경씨가 저희를 이끌어 주셨다. 이렇게 단체 생활을 잘 하시는 분은 본 적이 없는 것 같다. 연경씨 품 안에서 최선을 다했다"라고 전했다.

이어 "제가 오해를 하고 있었는데, 소녀 같은 부분도 있더라. 가장 많이 의지를 하게 됐다"라며 김연경을 칭찬했다.

그러자 김연경은 "속에 있는 얘기는 아닌 것 같다. 방금 지어낸 얘기인 것 같다"라고 너스레를 떨면서도 "눈을 마주칠 수 있다는 것은 편해진 것 같기도 하다"라고 웃었다. 또 "기안84 사장님이 땀이 많이 난 상태에서도 이불 안에 들어가는 모습을 보고 '뭐지?' 싶더라. 제 기준을 많이 바꿔주신 분이다"라고 에피소드를 밝혔다.

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 기안84, 이소민-김지현 PD, 김연경, 이준호가 카즈하의 등신대와 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

이번에도 다채로운 이야기를 가진 숙박객이 찾아온다. 이준호는 "각자 다 다른 사연을 가지고 온 분들이었다. 다른 직업군이기도 했다. 그래서 대화를 나눌 때 다양하더라. 이런 곳이 아니면, 이런 분들을 만날 수 있는 기회가 없지 않을까 싶었다. 그림도 아름다웠는데, 놀러 오신 분들이 이쁜 추억을 많이 가져갈 수 있겠더라"며 고개를 끄덕였다.

특별한 손님도 있다. 이 PD는 "눈치챈 분들도 많겠지만, 기안84 라인인 덱스씨가 깜짝 아르바이트생으로 오신다. 해외 촬영을 마치자 마자, 대관령으로 오신다. 숙박객분들도 너무 좋아하셨다"고 밝혔다.

시즌1 울릉도, 시즌2 대관령 숙소 중 실제로 돈을 내고 숙박객으로 묵으라면 어디를 선택하겠냐는 질문도 나왔다. 두 곳을 모두 경험한 사장 기안84는 "여름이라면 울릉도가 좋겠지만, 굳이 하나 고르자면 대관령이 낫다. 훨씬 더 서비스가 풍족하다. 개인룸도 있고, 사우나도 있다. 성급으로 치면, 2성급정도로 올라갔다. 사실 시즌1은 극기훈련이다. 손님으로 간다면, 대관령으로 가겠다"고 답했다.

그러나 김연경은 "돈을 낸다면 굳이"라고 말을 흐리며 "꿈과 희망은 확실히 있다. 숙박 시설과 또 다른 경험을 할 수 있다. 돈을 지불한다면 모르겠다"라고 말해, 웃음을 자아냈다.

이준호는 "무페이 1박으로 시즌2 숙소를 가겠다"라며 "돈을 내고도 못 경험할 만한 가치가 있다. 꼭 내야 한다면, 안 내고 1박을 하겠다. 그리고 2PM 멤버들이 직원이라면, 꼭 숙박객으로 가고 싶다"고 바랐다.

같은 민박 예능 세계관을 공유하는 '유재석 캠프' 이야기도 나왔다. 이 PD는 "'유재석 캠프'는 고등학생 시절 수련회 같다면, 기안장은 대학생 시절 OT라고 볼 수 있다. 주인장 철학이나 성격이 드러났으면 좋겠

고 생각했을 때, 기안84씨가 할 수 있는 특별한 상상력이 차별점이다"고 짚었다.

22일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 기안84, 김연경, 이준호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.22/

시즌3에 대한 기대도 높다. 기안84는 "저는 진짜 하늘을 나는 집을 만들고 싶었다. 원체 자본이 있는 회사기 때문에, 넷플릭스라면 가능할 것 같다. 북쪽으로 가면 난리날 수 있다. 그건 안 되니까, 포기하자고 했다. '하울의 움직이는 성'처럼 바퀴를 달고 싶기도 했다. 그건 도로교통법에 걸리더라. 그걸 타협한 게 시즌2인데, 시즌3는 현실적으로 힘들지 않을까 싶다"라고 말했다.

끝으로 김 PD는 "시즌2인 만큼, 대환장도, 숙소도, 직원들 케미도 커졌다"라고 했고, 이 PD는 "추석 연휴도 있고, 개천절 연휴도 있으니 많은 사랑 부탁드린다"고 했다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 '대환장 기안장 시즌2'는 22일 오후 5시 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com