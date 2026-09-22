박남정 "父 이름도 몰라, 목사母는 6살 때 날 기독교 단체 보내, 8년간 합숙 생활"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 박남정이 아버지의 존재를 모른 채 홀어머니 슬하에서 자라야 했던 가슴 아픈 유년 시절의 가정사를 진솔하게 털어놓았다.

지난 22일 공개된 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 "어쩌면 모든 크리스천의 고민.. 공감하는 그 시절 소년, 소녀들 모두 오세요!ㅣ가수 박남정"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 영상 속에서 박남정은 다사다난했던 어린 시절을 차분히 되짚으며 어디에도 쉽게 꺼내놓지 못했던 깊은 속내를 고백했다.

박남정은 목사였던 어머니 밑에서 자랐다고 밝히며 "어린 시절에는 늘 열심히 교회 다니고 수동적인 사람이었다"라고 회상했다.

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이어 MC 주영훈이 "아버지 얼굴도 모르신다고..."라며 조심스럽게 화두를 던지자, 박남정은 이에 대해 숨김없이 답했다. 그는 "맞다. 저도 스스로 부끄럽지만 아버지에 대한 정보가 없다. 내가 스스로 찾아봐야 할 의무감도 없지 않지만 어머니에게 물어보거나 하지 않고 있다"고 털어놓았다. 주영훈이 "아직까지도요?"라며 놀라움을 감추지 못하자, 박남정은 "이름도 여쭤본 적 없다. 어머니께서도 특별히 제게 말도 안 하신다"라고 담담하게 이야기했다.

이를 듣던 주영훈이 "어머니에게 상처가 될까 봐 서로 금기어처럼 말을 못 하신 거 아니냐"라며 짐작하자, 박남정은 공감의 뜻을 비쳤다. 그는 "그런 것도 없지 않다"라며 "어떻게 보면 쉽게 꺼낼 수 있는 얘기가 아니더라. 어떤 계기가 있으면 말씀해주실 것 같다. 아직 시도는 안 해봤다"라고 덧붙였다.

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특히 홀몸으로 자신을 키워낸 어머니를 향해서는 남다른 존경과 애틋함을 드러냈다. 박남정은 "평생 낙과 즐거움 없이 남을 위해 헌신, 봉사, 교회 일만 하시고 사셨다"며 고단했던 어머니의 삶을 떠올렸다. 목회 활동에 매진하셨던 어머니에 대해서도 "영리하고 거리 있게 사셨다. 힘들게 지내셨다"라고 전했다.

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이러한 사정으로 인해 박남정은 어린 나이에 어머니와 떨어져 지내는 아픔을 겪기도 했다. 그는 "어머니가 신학 공부하시는 학교에도 다니셨다. 24시간 저를 케어 못 하니까 좋은 기독교 단체인 합창단에 저를 맡기셨다"면서 "제가 어릴 때부터 8년 정도 합숙했다. 어머니는 주말에 와서 저를 보고 가셨다"라며 뭉클했던 어린 시절의 기억을 고백해 시청자들의 마음을 먹먹하게 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com