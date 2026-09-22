60세 박남정, 동안 비주얼에 깜짝..비결은 "라면·짜장면 1년에 두번만 먹어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 박남정이 60세 나이에도 동안 비주얼을 자랑하는 비결을 전했다.

22일 공개된 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 "어쩌면 모든 크리스천의 고민.. 공감하는 그 시절 소년, 소녀들 모두 오세요!ㅣ가수 박남정"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 게스트로는 박남정이 출연, 자신의 신앙생활을 돌아봤다.

이날 박남정이 등장하자 마자 주영훈은 "어쩜 이렇게 변함없이 동안이시냐. 제가 (송지은, 이정수) 두분에게 형님 나이 말씀 드렸더니 깜짝 놀라셨다"라고 칭찬했다. 이에 박남정은 "나이 얘기 하지 마시지"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 이어 겸손함도 잊지 않았다. 그는 "다들 그렇게 말씀해주시는데 저는 많이 변했다. 제 옛날 모습 보면 많이 변한 것 같다"고 말했다. 이에 주영훈은 "물론 시간이 흘렀으니 그렇지 않냐. 하지만 보통 우리 나이대에 비하면 너무 동안이시지 않냐"라고 거듭 칭찬했고, 박남정은 "제가 아무래도 댄스가수다 보니 관리하는 게 습관이 든 것 같다. 식사나 운동이 습관화 돼서 도움이 많이 된 것 같다"라고 전했다. 주영훈이 "계속 소식하시냐"라고 하자, 그는 "요즘도 소식하려고 노력하다. 먹는 거 참기 힘들다"면서 "제가 제일 좋아하는 게 라면, 자장면인데 명절 때만 먹는다. 그런 마음으로 산다"고 전해 감탄을 자아냈다.