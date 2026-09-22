컴투스홀딩스, '제노니아 2' 스팀 출시 예고…2009년 명작 PC로

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2009년 모바일게임 시장에서 글로벌 흥행을 거둔 '제노니아 2: 잃어버린 기억들'이 PC 플랫폼으로 무대를 넓힌다.

컴투스홀딩스는 액션 RPG '제노니아 2: 잃어버린 기억들(ZENONIA 2: The Lost Memories)'의 스팀 상점 페이지를 공개하고 출시 준비에 들어갔다고 22일 밝혔다.

'제노니아 2'는 2009년 8월 모바일로 출시된 액션 RPG다. '안드라 제국'을 배경으로 '라돈의 봉인' 이후 잃어버린 기억을 찾아가는 이야기를 그리며 전작에서 확장된 세계관과 2D 그래픽, 액션 중심의 전투를 선보였다.

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게임에는 서로 다른 전투 스타일을 가진 4명의 주인공 '루', '모르피스', '에크네', '다자'가 등장한다. 이번에 공개된 스팀 상점 페이지에서는 원작 특유의 2D 그래픽과 스킬 효과, 몬스터 전투 장면 등을 확인할 수 있다.

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'제노니아 2'는 당시 한국 게임으로는 이례적으로 미국 애플 앱스토어 게임 매출 1위에 오르며 해외 시장에서도 이름을 알렸다. 모바일게임이 국내를 넘어 글로벌 시장에서 성과를 거둘 수 있다는 가능성을 보여준 타이틀 가운데 하나다.

스팀 출시에는 앞서 선보인 '제노니아 1: 기억의 실타래'의 성과도 영향을 미쳤다. '제노니아 1'은 원작의 그래픽과 게임성을 살린 형태로 스팀에 출시된 이후 이용자들로부터 '매우 긍정적(Very Positive)' 평가를 받고 있다. 후속작을 PC에서도 즐기고 싶다는 이용자들의 요구가 이어지면서 '제노니아 2'까지 스팀 라인업에 합류하게 됐다.

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컴투스홀딩스는 스팀 상점 페이지 공개를 시작으로 출시 준비를 이어간다. '제노니아 1'에 이어 '제노니아 2'까지 PC로 선보이며 과거 모바일 시장에서 글로벌 이용자들에게 이름을 알린 '제노니아' 시리즈의 외연을 다시 넓힌다는 계획이다. 스팀 이용자는 상점 페이지에서 '찜하기(위시리스트)'를 등록해 향후 출시 일정과 관련 소식을 받아볼 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com