송지은, ♥박위 활동중단 속 전한 신앙심 "서로 용서하고 화합해야, 매일 천국처럼 살고싶다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 송지은이 남편 박위의 KTX 낙상사고 영상 공개 논란 여파로 활동을 중단한 가운데, 방송에 출연해 묵묵히 자신의 소신과 인생관을 전해 눈길을 끌고 있다.

지난 22일 공개된 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 가수 박남정이 게스트로 출연해 신앙생활과 인생 스토리를 진솔하게 풀어놓았다. 이날 박남정은 아버지 없이 목사 어머니 밑에서 홀로 자라야 했던 유년 시절의 아픔부터, 현재 가족들을 위해 집을 '천국'처럼 만들기 위해 애쓰고 있다는 가슴 뭉클한 고백을 전했다.

이를 깊은 경청으로 지켜보던 송지은은 박남정의 고백에 깊이 공감하며 자신의 삶의 철학을 털어놓았다. 그는 "개인적으로 제 삶에 적용하는 말이 '오늘을 천국처럼'이란 말이다. 근데 우리는 성공을 위해서 '너 지금 고생해. 나중에 잘 돼야지'라고 하지 않냐"며 "지금 당장 성공을 위해 고생하고 괴로워도 나중에 천국 갈 것을 생각하지 않냐. 근데 하나님은 '오늘 하루를 천국처럼 살아가길 바라실 것 같다'"라며 자신만의 단단한 신앙심과 가치관을 내비쳤다.

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이어 "정말 서로 이 순간 용서하고, 사랑하고, 화합하며 하나님의 천국을 이뤄나가야겠다는 소망이 더욱 강하게 들었던 간증이었다"라고 따뜻한 소감을 덧붙였다.

특히 송지은의 이번 방송 출연과 진솔한 발언은 최근 남편 박위를 둘러싼 일련의 논란 시기와 맞물려 더욱 큰 대중의 이목을 집중시키고 있다.

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앞서 박위는 KTX에서 하차하던 도중 휠체어가 넘어지는 사고가 담긴 CCTV 영상을 개인 채널에 공개해 논란의 중심에 섰다. 이 과정에서 당시 자신을 도왔던 사회복무요원의 얼굴과 모습까지 여과 없이 노출되면서, 일반인을 당사자의 동의 없이 사실상 공론화했다는 거센 비판이 제기됐다.

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논란이 눈덩이처럼 불어나자 박위는 결국 해당 영상을 자진 삭제하고 고개 숙여 사과했다. 이후 그는 별다른 외부 방송이나 콘텐츠 활동을 전면 중단한 채 침묵을 이어가고 있는 상태다.

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여기에 더해 박위가 과거 출연해 큰 감동을 안겼던 유명 유튜브 채널 '세바시 강연' 영상마저 최근 비공개 처리된 것으로 확인돼 안타까움을 더하고 있다. 정확한 비공개 전환 시점과 배경은 구체적으로 알려지지 않았으나, 남편을 향한 따가운 시선과 우려가 이어지는 와중에도 송지은은 홀로 방송에 나서 흔들림 없는 내면을 보여주어 시청자들에게 묵직한 여운을 남기고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com