[인터뷰①] 지창욱 "배용준과 같은 인물 연기, 비교 피할 수 없었다"('스캔들')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 지창욱(39)이 "배용준과 비교, 피할 수 없는 작품이었다"고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들'(이승영·안혜승 극본, 정지우 연출)에서 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원을 연기한 지창욱이 22일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '스캔들'의 출연 과정을 설명했다.

지창욱은 "개인적으로는 '스캔들'을 잘 봤다. 꼭 한 번 해보고 싶었던 역할 중 하나였다. 워낙 예전에 만들어지고 여러 작품으로 만들어져서 고민도 하고 걱정도 했는데, 조원이라는 캐릭터를 한번 꼭 해보고 싶다는 생각으로 도전하게 됐다"고 말했다.

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그는 "조원은 복합적인 인물이다. 그래서 나도 '스캔들'의 첫 시작이 '두 여자를 사랑하는 남자'였다. 복합적인 어떤 인물이라서 해볼만 한 가치가 있다고 스스로 판단했다. 물론 원작도, 리메이크 된 작품도 많고 그 작품에 출연한 훌륭한 배우, 선배들이 많다. 비교를 당하는 것은 어쩔 수 없다고 생각을 했다. 그럼에도 정지우 감독만의, 지창욱만의 캐릭터를 만들면 되지 않을까 생각했다"며 "이 작품이 만약 영화로 리메이크 됐다면 조금 더 주저했을 수 있다. 시리즈라 다르게 만들 수 있지 않을까란 마음에 용기가 생겼고 정지우 감독에 대한 믿음도 있었다. 정지우 감독이라면 세 인물의 관계나 심리를 뻔하지 않게, 좀 더 색다르게 잘 만들 수 있지 않을까란 기대도 있었다"고 밝혔다.

영화 '스캔들'의 배용준과 비교에 대해서도 "비교는 어쩔 수 없는 부분이었다. 너무 같은 역할이지 않나? 비교는 피할 수 없는 작품이었다. 배우가 되는 순간부터 누군가와 비교를 당하는 것을 숙명이라고 생각하고 있다. 그럼에도 누구보다 낫다는 것 자체가 큰 의미가 없는 것 같다. 나만의 조원을 성의 있게 표현하지 않았나 싶다"며 "나만의 조원은 시리즈가 되면서 서사가 생겼고 더 복잡한 인물로 표현됐다. 인물 자체가 명확하지 않는 캐릭터다. 그런데 거기에서 오는 매력이 있는 것 같다. 현실 속 사람과 닮아 있는 것 같기도 하다"고 덧붙였다.

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이어 "나도 처음 겪어본 경험인데, 이 작품은 내가 현장에서 생각했던 것과 본편을 보면서 생각이 달라졌다. 촬영 중에 조원의 마음을 많이 찾아보려고 노력했는데, 순간순간 드는 감정과 뒤돌아 든 감정이 실제로 달랐다. 연기를 할 때 정답을 두고 연기를 하지 않는 편인데, 장면마다 미션을 깨는 것 같기도 했다. 그걸 다시 보니까 또 새로운 마음이 들기도 하더라. 이런 경험이 처음이기도 했다. 시청자처럼 해석의 여지도 많은 작품이다. 마음을 한 마디로 표현하기 굉장히 힘든 작품이지 않나 싶었다"고 곱씹었다.

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작품을 둘러싼 혹평 역시 "솔직히 너무 아쉽다. 내 작품이 혹평을 받는다는 게 사실 굉장히 슬프면서 안타깝지 않나? 혹평까지 즐길 수 없다. 그래도 어느 정도 예상했던 부분이다. 호평만 있을 수 있는 작품이었지만 해볼 만한 작품이었다고 생각했다. 그렇게 시도를 했고 스스로는 너무 좋았다 생각하고 있다. 혹평만 있는 작품이라도 틀린 선택은 아니었다고 여기고 있다. 순위는 내가 어떻게 할 수 없는 부분이다. 나는 개인적으로는 부끄럽지 않은 작품이 된 것 같다"고 작품을 향한 애정을 전했다.

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'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인과 조선 최고의 연애꾼이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인의 이야기를 그린 작품이다. 손예진, 지창욱, 나나가 출연했고 '협상의 기술'의 이승영 작가와 '썸바디'의 안혜송 작가가 극본을, '은교' '유열의 음악앨범' '썸바디'의 정지우 감독이 연출을 맡았다. 지난 18일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com