[인터뷰②] 지창욱 "노출X베드신 만든 몸NO..깎아낸 몸 어울리지 않아"('스캔들')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 지창욱(39)이 "깎아낸 몸으로 노출, 베드신을 하고 싶지 않았다"고 말했다.

지창욱이 22일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'(이승영·안혜승 극본, 정지우 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인과 조선 최고의 연애꾼이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인의 이야기를 그린 작품이다. 지창욱은 극 중 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원을 연기했다.

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지창욱은 파격적인 노출 수위에 대해 "팬들이 놀라지 않을까란 지점에 대해 고민은 없었다. 노출에 대해 '멋지다' '멋지지 않다' 혹은 '좋다' '나쁘다'로 판단할 장면은 아닌 것 같다. 노출을 위해 멋지게 보이려고 준비를 했다면 이 작품은 실패했을 것이다. 이 작품과 조원 캐릭터는 노출의 비주얼이 중요하지 않았다. 정지우 감독도 노출의 비주얼이 목표가 아니었던 것 같았다. 이 작품의 의도가 사람의 몸 자체가 중요하지 않았고 노출이 있다고 해서 특별히 체형을 만들고 운동을 더 해서 내 몸을 깎아내듯 만드는 작업은 하지 않았다. 노출 신에서 몸이 좋았다면 이 작품의 톤과 맞았을까 싶다"고 자신만의 소신을 밝혔다.

조선 최고의 난봉꾼을 연기한 것에 대해서도 "나름 재미있었다. 작품 안에서 '나는 난봉꾼 눈빛을 해야지' '여심을 홀리는 태도를 표현해야지' 하진 않았다. 그저 상황에 집중하려고 했다. 난봉꾼에 초점을 맞추거나 그걸 캐릭터로 표현하지 않으려고 했다. 다만 '사랑꾼'은 탐이 나는 수식어다. 그게 지금 '스캔들'을 홍보하기엔 적합한 수식어인 것 같다"며 "실제 연애 스타일은 밀당을 잘 못 한다. 조원 같진 않다. 지금 세상에서 조원처럼 했다면 이미 은퇴했을 것 같다"고 너스레를 떨었다.

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과감한 베드신에 대해서도 "베드신은 배우에게도 긴장되고 예민할 수밖에 없는 작업이다. 이런 베드신은 처음 찍어봤지만, 묘한 감정이 들었다. 엄청 긴장했다는 말을 하기도 적합하지 않고 긴장을 안 했다는 것도 맞지 않다. 미묘한 감정이 생겼다. 카메라 앞에서는 연출자와 표현해야 하는 수위와 동선, 의도를 최대한 잘 살리기 위해 노력했다. 나나와도 베드신을 위해 뭔가를 하기 보다도 이 작품을 같이 하면서 쌓인 유대감이 그 신을 완성하는데 도움이 됐다. 베드신은 최대한 뒤로 미뤄 촬영했는데 그동안 같이 호흡을 맞추면서 서로 편해지고 유대감을 쌓아 놨던 감정이 많이 도움이 됐다"고 덧붙였다.

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'스캔들'은 손예진, 지창욱, 나나가 출연했고 '협상의 기술'의 이승영 작가와 '썸바디'의 안혜송 작가가 극본을, '은교' '유열의 음악앨범' '썸바디'의 정지우 감독이 연출을 맡았다. 지난 18일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com