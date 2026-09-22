[인터뷰③] 지창욱 "'전국민 '손예진♥' 현빈 눈치보기' 속 나만 눈치 안봐"('스캔들')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 지창욱(39)이 "전국민 현빈 눈치 보기 속에서 나 홀로 눈치 보지 않았다"고 말했다.

지창욱이 22일 오후 넷플릭스 시리즈 '스캔들'(이승영·안혜승 극본, 정지우 연출) 인터뷰에서 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원을 연기하는 과정에서 만난 조씨부인 역의 손예진, 희연 역의 나나와 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

지창욱은 선배 손예진과 호흡에 대해 "다들 '전국민 현빈 선배 눈치 보기'라는데 나는 눈치를 전혀 보지 않았다. 나는 그저 조씨부인을 사랑한 죄밖에 없다"고 웃었다. 그는 "손예진 선배와 작업을 한다는 것 자체가 약간의 긴장감이 있었다. 예진 선배와 대립각이 잘 살아야 이 작품이 맛있게 만들어 질 것 같았다. 예진 선배에게 지지않기 위해 준비를 예민하게 했다. 현장에서도 예진 선배와는 나나와 조금 다르게 있었다. 한 마디로 숨막히는 현장이었다. 조씨부인과 만나는 장면은 정말 테이크도 엄청 길었다. 정지우 감독 자체가 롱테이크를 좋아하는데, 한 번은 너무 힘들더라. '왜 이렇게 힘들지?' 싶을 정도로 너무 지치고 힘들어서 봤더니 예진 선배와 찍은 테이크가 10분이 넘어가더라. 이게 힘들 수밖에 없구나 싶었다. 기싸움과 줄다리기가 밀도가 있구나 싶었고 앞으로 선배들고 촬영에 더 긴장하고 준비를 해야 할 것 같았다"고 밝혔다.

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나나와 만남 역시 "내가 나나에게 조언을 하기 보다는 동료로서 용기와 힘을 낼 수 있게끔 도와주려고 했다. 그건 예진 선배도 마찬가지고 정지우 감독도 마찬가지였다. 파트너로서 현장에서 만나 어떻게 하면 내가 상대에게 영감을 줄 수 있을지 굉장히 고민을 많이 하는 편이다. 현장에서 조금이라도 편할 수 있도록 분위기를 만들어 주는 것도 그 일환이다"며 "나나는 정말 동물적인 감각을 가진 친구였다. 나나의 연기가 정말 신기하다. 엄청 본질적인 부분을 탐구하고 보여주고 싶어하는 배우다. 나나는 본질적인, 진짜를 찾고 있었고 그걸 찾기 위해 부단히 노력했고 괴로워했던 것 같다"고 떠올렸다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인과 조선 최고의 연애꾼이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인의 이야기를 그린 작품이다. 손예진, 지창욱, 나나가 출연했고 '협상의 기술'의 이승영 작가와 '썸바디'의 안혜송 작가가 극본을, '은교' '유열의 음악앨범' '썸바디'의 정지우 감독이 연출을 맡았다. 지난 18일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com